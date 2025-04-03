ابتسمت للمرشح الأقوى «فور إيفر يونغ».. قرعة كأس دبي العالمي تشعل تحدي النسخة 29

أقيمت أمس في قاعة إيماكس بمضمار ميدان مراسم قرعة النسخة الـ 29 من كأس دبي، والتي تنطلق يوم السبت المقبل على مضمار ميدان العالمي بمشاركة أكثر من 100 خيلٍ من 13 دولة، تتنافس على 9 ألقاب بإجمالي جوائز مالية قيمتها 30.5 مليون دولار.

وجرت مراسم القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، وعلي آل علي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وخليفة ثاني بن عبود الفلاسي، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي لسباق الخيل، ومصطفى إسماعيل كرم، نائب رئيس أول إقليمي شؤون العملاء ومراقبة الخدمة في طيران الإمارات، وعدد من الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الأمسية العالمية.

قرعة متوازنة

وأسفرت النتائج عن قرعة عادلة ومتوازنة في مختلف الأشواط؛ أبرزها الشوط الرئيس كأس دبي العالمي، والذي يشارك فيه 11 خيلاً من أفضل الخيول في العالم، حيث ابتسمت القرعة للمرشح الأقوى الجواد الياباني بطل ديربي الإمارات 2024، وبطل كأس السعودية 2025 «فور إيفر يونغ» من البوابة رقم (5)، وسينطلق بطل نسخة 2023 ووصيف 2024 «أوشبا تيسورو» من البوابة رقم (4)، فيما ستنطلق بقية الخيول اليابانية «ويلسون تيسورو» من البوابة رقم (3)، و«رامجيت» من البوابة رقم (9).

وأسفرت القرعة عن انطلاق الثنائي الذي يشرف عليهما المدرب بوبات سيمار الفائز بلقب النسخة الماضية مع «لوريل ريفر»، «أمبيريال أمبرور» من البوابة رقم (10)، والجواد «ووك أوف ستارز» ممثل السعودية من البوابة رقم (1)، فيما ينطلق ممثل قطر «هيت شو» من البوابة (7).

وتنطلق الخيول الأمريكية «راتل إن رول» من البوابة رقم (2)، و«أل ماركولو» من البوابة (6)، و«ميكستو» من البوابة رقم (8)، و«كاتونا» من البوابة رقم (11).

بقية الأشواط

وشملت القرعة إلى جانب الشوط الرئيس كأس دبي العالمي، 4 أشواط أخرى من سباقات الفئة الأولى، وهي شوط «دبي تيرف» برعاية موانئ دبي العالمية، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 5 ملايين دولار، بمشاركة 7 أسماء من بينها خيول الإمارات «نيشن برايد» لجودلفين، و«ملجوم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى الخيول العالمية أبرزها الجواد الأغنى في العالم «رومانتيك واريور»، و«فاكتور شيفال»، والياباني «ليبرتي إيلاند».

ويشارك شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار، برعاية لونجين، ومجموع جوائزه المالية 6 ملايين دولار، 9 خيول أبرزها ممثل الإمارات والمرشح الأقوى بشعار جودلفين «ريبلز رومانس» حامل لقب النسخة الماضية، إضافة إلى الخيول العالمية «كالاندجان»، و«شاين إمبرورد»، و«دوريزا».

ويستقطب شوط «دبي جولدن شاهين»، برعاية «نخيل»، ومسافته 1200 متر للفئة الأولى على المضمار الرملي، وقيمة جائزته مليون دولار، 13 خيلاً من نجوم السرعة على الأرضية الرملية، أبرزها حامل اللقب «توز»، و«كلر أب»، و«إيسترن ويرلد» و«رويال كوماند»، و«دارك سافرون»، و«دروز جولد»، ونخبة من الخيول الأمريكية واليابانية، والبريطانية.

ويضم شوط القوز للسرعة «عشبي» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى، والذي تبلغ قيمة جائزته 1.5 مليون دولار، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، 11 خيلاً أبرزها «مربان» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إضافة إلى عدد من النجوم أبرزها «ويست أيكر»، و«أودنيس»، و«هاو ديب إيز يور لوف».

وأقيمت مسبقاً قرعة أربعة أشواط باستخدام النظام الإلكتروني؛ وهي أشواط «دبي كحيلة كلاسيك»، المخصص للخيول العربية الأصيلة «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر رملي، و«جودولفين مايل» لمسافة 1600 متر رملي، و«كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر عشبي، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر رملي.