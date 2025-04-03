علي آل علي: الحدث يجسد رؤية محمد بن راشد الملهمة

رحب علي عبدالرحمن آل علي، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل في كلمته الافتتاحية لحفل القرعة بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، بضيوف النسخة 29 للحدث العالمي الكبير، وقال: «يسعدني الترحيب بالجميع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إمارة دبي عاصمة سباقات الخيل العالمية في هذه المناسبة المميزة وهي حفل بوابات الانطلاق».

وقال آل علي، إن ما نشهده هو ثمرة رؤية ملهمة ودعم كبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي آمن بدور الرياضة في تعزيز التواصل الحضاري والتقارب بين الشعوب.

وأضاف قائلاً: «نشهد بفخر هذا التنوع الغني في المشاركات الدولية، ونحن على أعتاب النسخة 29 من خلال تواجد نخبة الخيول والملاك والمدربين والفرسان والإعلاميين من مختلف أرجاء العالم، ما يجسد عمق الروابط بين أفراد مجتمع السباقات، ويعزز مكانة كأس دبي العالمي أمسية لا مثيل لها».

وقدم علي آل علي الشكر لرعاة الحدث وعلى رأسهم طيران الإمارات، لونجين، دبي بي وورلد، نخيل، جميرا، عزيزي للتطوير العقاري، إعمار، الطاير للسيارات وزعبيل فيد على دعمهم المتواصل والتزامهم برسالة الحدث الذي بات رمزاً عالمياً في صناعة الفروسية، وتمنى لجميع المشاركين التوفيق وحظاً موفقاً في أمسية السبت الذي تُكتب فيه فصول جديدة من قصص المجد والتحدي.