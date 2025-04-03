مصطفى كرم: فخورون بأننا جزء من الحدث منذ الانطلاقة

أكد مصطفى إسماعيل كرم، نائب رئيس أول إقليمي شؤون العملاء ومراقبة الخدمة في طيران الإمارات، أن كأس دبي العالمي يحظى بمتابعة كبيرة حول العالم بكل شغف بفضل المكانة الرفيعة المعروفة عن الحدث في جميع أنحاء العالم، معرباً عن فخرهم في الارتباط بالحدث منذ انطلاقته في عام 1996، وقال تفصيلاً في كلمته خلال مراسم حفل القرعة: «نحن في طيران الإمارات فخورون أن نكون جزءاً من هذا الحدث منذ انطلاقته، وتقوم شراكتنا الطويلة لدعم رؤية دبي في بطولة كأس دبي العالمي على استقطاب وإحضار عشاق السباقات إلى الرياضة التي يحبونها من كل أنحاء العالم من أكثر من 140 وجهة حول العالم».