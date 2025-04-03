محمد الشحي: نتوقع منافسة قوية في النسخة 29

توقع المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل، منافسة قوية في النسخة الـ 29 بكأس دبي العالمي، بمشاركة أكثر من 102 خيل من 13 دولة، آملاً التوفيق للجميع في هذا المحفل العالمي.

وأوضح أن السباق يشهد مشاركة أفضل حصان على الأرضية الترابية وبطل السعودية «فور إيفر يانج»، وأفضل حصان على الأرضية العشبية تقريباً «رومانتيك وارير»، وهذه المرة الثانية التي نشاهد هذا الخيل في دبي، وبشكل عام فإن السباق يجمع خيول الشرق والغرب.

وأضاف: سعيد بوجودي في حفل القرعة للسباق العالمي في نسخته الجديدة لتحديد بوابات الانطلاق، وهذا الحدث برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحقق استدامة نجاحه وتميزه.

وأثنى الشحي على دعم ومتابعة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ومتابعته، مثنياً في الوقت نفسه على النجاح الكبير للفعاليات والجهود الكبيرة من علي آل علي، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل عضو مجلس الإدارة، وفريق العمل، بما يتماشى مع المكانة الكبيرة لهذا السباق والذي يحظى بمتابعة كبيرة عبر النقل لـ 170 دولة.