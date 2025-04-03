الكبيسي: «هيت شو» يملك فرصة المنافسة

أكد علي الكبيسي، مدير سباقات في «وذنان ريسنج» أن مشاركة «هيت شو» ممثل قطر في السباق الرئيسي لكأس دبي العالمي، تعد الأولى خارج الأراضي الأمريكية، بطموح الفوز في هذا الشوط الرئيسي رغم المنافسة القوية المتوقعة من الخيول المشاركة.

وأوضح أن انطلاق «هيت شو» من البوابة رقم 7، فرصة جيدة للمنافسة بعد أن قوبل هذا الأمر بارتياح كبير بعد نتيجة القرعة اليوم في دبي، مثنياً في الوقت نفسه على التنظيم المميز لمراسم القرعة بحضور المسؤولين، والملاك، والمدربين، والفرسان.

وأشار الكبيسي إلى أن «هيت شو» تم إعداده وتأهيله للمشاركة في السباقات الكبرى على مستوى العالم مثل سباق دبي العالمي، في أمسية مثيرة السبت المقبل على مضمار ميدان.