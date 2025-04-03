حمد آل رشيد: «البوابة 2» تنبئ بالفوز

أكد حمد آل رشيد، مدير سباقات شرف الحريري، أن انطلاق الجواد «راتل إن رول» من البوابة (2) في الشوط الرئيس، من المؤشرات المهمة إلى إمكان تحقيق الفوز وسط المنافسة القوية المرتقبة من بقية الخيول المشاركة.

ثناء

وأثنى آل رشيد على النجاح المميز لسباق دبي العالمي في نسخه الماضية، والترتيبات الجيدة الجارية الآن بمناسبة النسخة الجديدة، بمشاركة أفضل الفرسان والخيول على مستوى العالم، ما وضعه ضمن قائمة أفضل السباقات على مستوى العالم.

كما أشاد بالتنظيم المميز لقرعة سباق كأس دبي العالمي اليوم في مضمار ميدان، والحرص على إخراج القرعة بأفضل صورة، تمهيداً لانطلاق المنافسات السبت المقبل.