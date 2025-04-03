سيمار: متفائل بفرصي في التتويج

أكد المدرب بوبات سيمار الفائز بالنسخة الماضية من كأس دبي العالمي مع البطل «لوريل ريفر» جاهزية الثنائي «امبيريال امبرور» الذي سينطلق من البوابة رقم (10)، والجواد «ووك أوف ستارز» من البوابة رقم (1)، وأضاف لـ«البيان»: إن التحضيرات سارت بشكل جيد هذا العام، مشيراً إلى أن «لوريل ريفر» يغيب عن الدفاع عن لقبه بسبب عدم جاهزيته ويأمل أن يكون جاهزاً للمشاركة العام المقبل.

وتطرق سيمار عن حظوظه في السباق، حيث أبدى تفاؤله بفرص «ووك أوف ستارز» و«امبريال امبيرور» بعد وصولهما إلى الجاهزية المطلوبة في الأيام الماضية، مبدياً رضاه عن بوابات انطلاقهما، حيث يتميز «ووك أوف ستارز» بالسرعة ويعد والمسار الأول مناسباً له، بينما تعد البوابة العاشرة مثالية لـ«امبريال امبرور»، والذي بإمكانه أن يتعامل مع أي موقع.