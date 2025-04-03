تاج أوشي: «البوابة 10» لا تقلل حظوظي

أوضح الفارس تاج أوشي أن انطلاقته من البوابة (10) في الشوط الرئيس على الكأس الغالية على صهوة الخيل «امبريال امبرور» لا تقلل حظوظه في المنافسة، مشيراً إلى اطمئنانه لجهوزية خيله من واقع التدريبات التي أجراها مع الخيل في الأيام الماضية، واعترف أوشي بأن المرشح الأول هو «فور أيفر يونج» الذي ينطلق من البوابة (5) وعده من أفضل الخيول في العالم وخاصة أن عمره 4 سنوات، وقال إن حظوظه جيدة لن تتأثر برقم بوابة الانطلاق، مشيراً إلى أن خيله «امبريال امبرور» حقق نتيجة جيدة في آخر سباق شارك فيه حيث أحرز المركز الأول بفارق 8 أطوال، وأشار أوشي إلى قوة المنافسة وتقارب المستوى بين معظم الخيول المشاركة في الشوط الختامي الرئيس للأمسية الكبيرة.