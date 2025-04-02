أنظار العالم تترقب قرعة كأس دبي العالمي اليوم

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عن إجراء تعديلات على برنامج أمسية النسخة 29 من كأس دبي العالمي، التي تنطلق على مضمار ميدان، يوم السبت المقبل، وذلك بسبب التغيرات المناخية المتوقعة، وحرصاً على راحة الفرسان وسلامة الخيول المشاركة في الحدث، وكذلك لضمان تجربة متكاملة ومميزة لجميع ضيوف هذا الحدث العالمي، حيث تم إجراء تعديل على جدول الحدث، لينطلق في وقت لاحق، فيما تقام مراسم القرعة صباح اليوم في موعدها.

وبحسب التوقيت الجديد، سيفتح مضمار ميدان أبوابه الساعة 2:30 ظهراً، على أن ينطلق أول الأشواط، سباق «دبي كحيلة كلاسيك» للفئة الأولى، والمخصص للخيول العربية الأصيلة، الساعة 4:35 عصراً، بينما يُقام الشوط الرئيس الختامي المنتظر، كأس دبي العالمي، في الساعة 9:30 مساءً، يعقبه حفل ختامي استثنائي، يليق بمكانة الحدث.

راشد بن دلموك: سلامة الفرسان والخيول على رأس أولوياتنا

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: «إن سلامة ورفاهية الخيول والفرسان والحضور، تظل دائماً على رأس أولوياتنا، وبناءً على ذلك، تم اتخاذ قرار تعديل توقيت انطلاقة سباقات الأمسية، ونؤكد التزامنا التام بتقديم أمسية استثنائية مليئة بالإثارة، وضيافة عالمية، وأجواء ساحرة تليق بكأس دبي العالمي».

وأكدت اللجنة المنظمة أن جميع التذاكر، وباقات الضيافة، والحجوزات الحالية، ستظل سارية دون أي تعديل، مع الالتزام الكامل بالتوقيتات المحدّثة.

قرعة السباق

وتترقب جماهير سباقات الخيل في مختلف أنحاء العالم، مراسم قرعة النسخة 29 من كأس دبي العالمي، والتي ستقام في قاعة إيماكس في «ميدان» صباح اليوم.

وتشمل القرعة الشوط الرئيس كأس دبي العالمي، بالإضافة إلى 4 أشواط أخرى من سباقات الفئة الأولى، هي «القوز للسرعة»، «دبي جولدن شاهين»، «دبي تيرف»، «دبي شيماء كلاسيك».

وتدشن القرعة فعاليات النسخة الجديدة من كأس دبي العالمي، الذي ينطلق يوم السبت المقبل في مضمار ميدان، بمشاركة أكثر من 100 خيل من 13 دولة، يتنافسون على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 30.5 مليون دولار للأشواط الـ 9 في الأمسية العالمية، أبرزها الشوط الرئيس، برعاية طيران الإمارات، لمسافة 2000 متر، والذي سيشهد مشاركة نحو 10 خيول من نجوم عالم السباقات، من بينهم بطل نسخة 2023، ووصيف نسخة 2024، الجواد الياباني «أوشبا تيسورو»، والذي يتطلع إلى كتابة التاريخ في مضمار ميدان.

ومن المتوقع أن تشهد نسخة هذا العام إثارة كبيرة، في ظل مشاركة الجواد «فوريفر يونغ» بطل «ديربي الإمارات» 2024، والفائز مؤخراً بلقب النسخة الأخيرة من كأس السعودية، كما يسعى المدرب بوبات سيمار، إلى حصد اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه بالنسخة الماضية مع الجواد «لوريل ريفير»، حيث يعول الكثير من الآمال على الثنائي «ووك أوفر ستارز» و«إمبريال إمبيرور»، واللذين سبق لهما التألق على مضمار ميدان هذا الموسم، حيث فاز الجواد «ووك أوفر ستار» بشعار «مزرعة عذبة» يناير الماضي بكأس تحدي آل مكتوم للفئة الأولى، بجانب تألق «إمبريال إمبيرور» في سباق «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية لمسافة 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، البروفة الأقوى لكأس دبي العالمي، كما تسعى الخيول الأمريكية إلى الواجهة من جديد، عبر الرباعي «إل ميراكولو» و«ميكستو» و«كاتونا» و«هيت شو».

وسبقت مراسم قرعة الشوط الرئيس، التي ستقام اليوم، إجراء قرعة 4 أشواط أخرى من الأمسية العالمية، هي «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، و«كأس دبي الذهبية» لمسافة 3200 متر «الفئة الثانية»، و«جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، و«ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر «الفئة الثانية».

اهتمام إعلامي

وستحظى فعاليات كأس دبي العالمي باهتمام إعلامي واسع من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم نقل وقائع الأمسية الأروع في العالم إلى 170 دولة، وستتم تغطية الحدث مباشرة من قبل 37 قناة ومحطة تليفزيونية، بما في ذلك قناة 7، التي ستبث البطولة لأول مرة على التليفزيون العام في أستراليا، وكندا، ومنصات أخرى تضم ملايين المشاهدين، كما ستقوم قنوات كبرى أخرى ببث الحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا وأوروبا، وجنوب شرق آسيا، واليابان وهونغ كونغ، إضافة إلى البث عبر الرحلات الجوية والبحرية في كبرى شركات النقل العالمية، أبرزها الناقلة الوطنية العملاقة طيران الإمارات.

«القوز للسرعة»

ويشارك في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، البالغ قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، نحو 14 من كوكبة الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية.

«دبي جولدن شاهين»

ويعد شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» «رملي»، برعاية «نخيل»، البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، من أكثر الأشواط المزدحمة، حيث يشارك في السباق 13 خيلاً، أبرزها «توز» حامل لقب النسخة الماضية، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، الفائز بسلسلة من الانتصارات المتتالية، أبرزها «مهب الشمال» في أمسية «الإمارات سوبر ساتر داي»، وسباق القرهود للسرعة، وسباق «الشندغة سبرينت».

«دبي تيرف»

ويشهد شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» «عشبي»، برعاية «دي بي ورلد»، البالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة 12 خيلاً، أبرزها النجم العالمي «رومانتيك واريور»، وممثل جودلفين «نشينز برايد»، إضافة إلى حامل اللقب «فاكتور شيفال» العام الماضي، بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير.

«شيماء كلاسيك»

والإثارة حاضرة في شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» «عشبي»، البالغ قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، إذ يستقطب الشوط 11 من الخيول العالمية القوية، أبرزها «ريبلز رومانس» لجودلفين، القادم للدفاع عن لقبه، بعد جولة عالمية مميزة لنجم الشعار الأزرق الملكي، آخرها الفوز بلقب «كأس سمو الأمير» في دولة قطر الشقيقة للعام الثاني على التوالي، والفوز بلقب سباق شامبيونس آند شارتر كب للفئة الأولى في هونغ كونغ، إضافة إلى الإنجاز المميز على المستوى الأعلى للسباقات الفئوية في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، ليصبح أول جواد يحقق اللقب في نسختين غير متتاليتين، ما قاده إلى الفوز بجائزة أفضل جواد مسن على العشب، خلال حفل جوائز إكليبس، كما شغل المركز الثاني في قائمة أكثر خيول جودلفين تحقيقاً للفوز بسباقات الفئة الأولى، بفارق فوز واحد فقط خلف «أنامو».