«لجنة تأمين الفعاليات» تؤكد استعدادها للحدث الكبير

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، استكمال كافة الاستعدادات لتأمين كأس دبي العالمي للخيول الذي سينطلق يوم السبت المُقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس اللواء الغيثي للاجتماع التنسيقي لتأمين فعاليات كأس دبي العالمي للخيول، الذي عقد في فندق الميدان بحضور علي عبد الرحمن آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، والعديد من أعضاء لجنة تأمين الفعاليات من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وقال الغيثي: إن دولة الإمارات تؤكد مكانتها كواحدة من أكثر دول العالم نجاحاً في تنظيم أكبر الفعاليات الدولية، بفضل رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية العمل المتكاملة، والاستثمار الناجح في تطوير البنية التحتية، وإعداد المنشآت الرياضية، إلى جانب توفر كافة العناصر التي تجعل من التنظيم والمشاركة والحضور تجربة مميزة، تعزز من جاذبيتها كإحدى الوجهات الرائدة في استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية من خلال ما تقدمه من خيارات متنوعة تلبي كافة المتطلبات، إلى جانب البنية التحتية والمرونة والتسهيلات التي تقدمها للمنظمين، وموقعها المتميز ومعالمها الطبيعية والسياحية، إضافة إلى المرافق الرياضية المتنوعة التي تم تشييدها وفق أرقى المعايير الدولية.

وتابع: إن كأس دبي العالمي للخيول حدث عالمي يشهده الملايين، وتنقله العديد من القنوات ووسائل الإعلام العالمية، ولذلك لابد من بذل جهود استثنائية تعكس مكانة إمارة دبي كوجهة رائدة في مجال سباقات الخيول بشكل خاص وتنظيم الفعاليات الكبرى بشكل عام.

وجرى خلال الاجتماع، مُناقشة إجراءات تعزيز الأمن والاستعدادات التشغيلية للحدث العالمي، ثم بعد ذلك قام اللواء الغيثي وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات بجولة ميدانية شملت مرافق ميدان وبوابات الدخول والخروج الخاصة بالجمهور والموظفين، وكذلك تحديد مواقف المركبات، ووقت فتح البوابات للجمهور.

وفي الختام أكد اللواء الغيثي أهمية تضافر الجهود لإخراج كأس دبي العالمي للخيول، على أعلى مستوى تنظيمي يعكس القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في استضافة أهم البطولات العالمية بكل حرفية، مشيداً في الوقت ذاته بجهود كافة أعضاء لجنة تأمين الفعاليات، وجاهزية فرق عملهم على كافة المستويات، للقيام بالمهام الأمنية والإجراءات الإدارية التي تقع على عاتقهم.