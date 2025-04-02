الفارسة ساذرلاند تبحث عن إنجاز في «دبي جولدن شاهين»

تتطلع الفارسة الكندية المخضرمة شانتال ساذرلاند (49 عاماً) إلى كتابة اسمها ضمن قائمة الأبطال في أمسية كأس دبي العالمي عبر خوضها تحدياً جديداً في سباق «دبي جولدن شاهين» للفئة الأولى، حيث ستتولى قيادة الجواد «سوبر تشاو» في سباق يجمع نخبة من أقوى الخيول العالمية أبرزها حامل اللقب «توز» والفائز بكأس بريدرز كب سبرينت «ستريت نو تشيسر»، وتسعى الفارسة الكندية من خلال مشاركتها إلى تحقيق مفاجأة أمام أقوى المرشحين.

عودة

وتعود ساذرلاند إلى مضامير السباق لتستكمل مسيرتها الملهمة بعد أن حققت مع «سوبر تشاو» انتصارات مميزة بإحراز الفوز 5 مرات من أصل 6 مشاركات، منها 4 انتصارات في سباقات الفئة المصنفة.

وحرصت ساذرلاند، على استثمار الفترة الماضية في التحضيرات بدبي تحت إشراف المدرب بوبات سيمار، وأكدت أن التجربة كانت مميزة في دانة الدنيا قائلة إن دبي مكان رائع، وسيمار مدرب عالمي بكل المقاييس، والعمل معه ومع فريقه يعد تجربة ممتعة وثرية.

إشادة

وأشادت الفارسة الكندية بتدريبات الجواد في الفترة الماضية، وقالت: إن التحضيرات سارت بصورة جيدة ويتمتع الحصان بصحة جيدة، وهي من أهم المتطلبات قبل السباق، متمنية أن يحالفه التوفيق في تحقيق إنجاز جديد في النسخة 29 من أمسية كأس دبي العالمي والتي ستجمع نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم في دانة الدنيا دبي.

خطط

وبعد ختام موسم السباقات في دبي، تخطط ساذرلاند للعودة إلى الولايات المتحدة لتمثيل فريق المدرب خورخي ديلغادو في مضمار مونماوث بارك بولاية نيوجيرسي، حيث تسعى لمواصلة نجاحاتها في عالم السباقات.