«فوريفر يونغ» يخطف الأنظار في التدريبات الصباحية

خطف الحصان «فوريفر يونغ» الأنظار في التدريبات الصباحية على مضمار ميدان استعداداً للمشاركة في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي يوم السبت المقبل، حيث يتطلع الجواد الياباني إلى تحقيق إنجاز عالمي جديد تحت إشراف مدربه يويتشي شاكاي.

ويعد «فوريفر يونغ» من أقوى المرشحين للفوز باللقب عطفاً على المسيرة المميزة للجواد الياباني صاحب التصنيف الأعلى الذي حقق في النسخة الماضية لقب ديربي الإمارات 2024 إضافة إلى إحرازه لقب كأس السعودية 2025.

كما شملت تدريبات يوم الأمس عدة خيول أخرى من أبرزها «رومانتيك واريور» الذي سيشارك في سباق «دبي تيرف» بجانب عدد من الخيول التي ستشارك في سباق «دبي كحيلة كلاسيك» المخصص للخيول العربية الأصيلة «جعفر» بجانب عدد من الخيول الأخرى التي أجرت تدريباتها الرئيسية قبل الأمسية العالمية بحضور عدد من الملاك والمدربين ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.