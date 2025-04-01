4 أبطال يدافعون عن ألقابهم في أمسية كأس دبي العالمي

تشهد النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي مشاركة 4 أبطال، يتطلعون إلى الدفاع عن ألقابهم في الأمسية العالمية التي تقام السبت المقبل على مضمار ميدان العالمي، بمشاركة 13 دولة، وهم: «تلال الخالدية» في سباق «دبي كحيلة كلاسيك» للخيول العربية الأصيلة، و«توز» في شوط «دبي جولدن شاهين» و«فاكتور شيفال» في سباق «دبي تيرف» و«ريبلز رومانس» في سباق «دبي شيما كلاسيك».

ويشهد الشوط الرئيس كأس دبي العالمي مشاركة الجواد الياباني «أوشبا تيسيرو» الذي يسعى لاستعادة اللقب الأغلى في الأمسية والذي حققه في نسخة 2023.

«تلال الخالدية»

يخوض الجواد السعودي «تلال الخالدية» منافسات البطولة بطموح حصد اللقب للعام الثاني على التوالي بشعار إسطبلات الخالدية، حيث قدم العام الماضي أداءً مميزاً بإشراف ناصر مطلق القحطاني، وبقيادة سعودية من الفارس عادل الفريدي، محققاً أقوى ألقاب سباقات الخيول العربية الأصيلة في الأمسية «دبي كحيلة كلاسيك» «للفئة الأولى» لمسافة 2000 متر والبالغ مجموع جوائزه مليون دولار، ويسعى «تلال الخالدية» ابن ليث الخالدية إلى مواصلة الإنجازات وتعزيز سجله الحافل بـ16 انتصاراً بجانب تحقيق الوصافة 4 مرات من أصل 22 مشاركة، من أبرزها «دبي كحيلة كلاسيك» وكأس «العبية» مرتين وكأس المنيفة وكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي وكأس الملك عبدالعزيز.

«توز»

ويسعى «توز» نجم سباقات السرعة لـ«إسطبل داكي» إلى المحافظة على لقب «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» البالغ قيمة جوائزه 2 مليون دولار، والذي حققه في النسخة الماضية بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وأثبت «توز» جاهزيته للتحدي في سادس أشواط الأمسية العالمية بعد أن حافظ على سجله بلا هزائم هذا الموسم على مضمار ميدان أبرزها الفوز في أمسية «سوبر ساترداي» بلقب «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» محققاً الفوز الخامس على التوالي.

ومن أهم انتصاراته الأخرى لـ«توز» لهذا الموسم الفوز بلقب سباق القرهود أحد أهم تحديات سباقات السرعة في مضمار ميدان، وسباق «الشندغة سبرينت».

«فاكتور شيفال»

ولن تكون المهمة سهلة أمام «فاكتور شيفال» بطل النسخة الماضية من سباق «دبي تيرف»، حيث ينتظر جمهور الحدث واحداً من أقوى سباقات الأمسية في ظل وجود النجم العالمي«رومانتيك واريور» وممثل جودلفين «نشينز برايد»، ورغم التحدي الكبير إلا أن «فاكتور شيفال» بشعار فريق «فالور ذ. م. م وجاري باربر» يأمل المحافظة على اللقب في سابع أشواط الأمسية والبالغ قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، واستعادة ذاكرة الفوز الذي حققه العام الماضي بقيادة الفارس ماكسيم جايون، وإشراف المدرب جيروم رينير.

«ريبلز رومانس»

وتتجه الأنظار في ثامن أشواط الأمسية العالمية إلى«ريبلز رومانس» نجم جودلفين حامل لقب سباق «دبي شيما كلاسيك» الذي سيكون حاضراً بقوة للدفاع عن لقب الشوط لمسافة 2410 أمتار من «الفئة الأولى» والبالغة قيمة جوائزه 6 ملايين دولار، حيث يأمل المدرب شارلي أبلبي أن يكون «ريبلز رومانس» في قمة جاهزيته لكسب الرهان والتحدي على ثاني أغلى ألقاب الأمسية بعد الشوط الرئيس كأس دبي العالمي والذي حققه العام الماضي بقيادة الفارس وليام بيوك.

وحقق «ريبلز رومانس» نتائج مميزة في الفترة الماضية أبرزها المحافظة على لقب كأس أمير قطر في الدوحة للعام الثاني على التوالي في ظهوره الأول بعمر السبع سنوات، حيث يملك ابن «دباوي» مسيرة من الانتصارات العالمية في مضمار ميدان، بجانب إحراز لقب سباق شامبيونس آند شارتر كب للفئة الأولى في هونغ كونغ، إضافة إلى الإنجاز المميز على المستوى الأعلى للسباقات الفئوية بعد أن تفوق ببسالة على «روشام بارك» في سباق بريدرز كب تيرف للفئة الأولى، ليصبح أول جواد يحقق اللقب في نسختين غير متتاليتين.

كما حصل النجم «ريبلز رومانس» على جائزة أفضل جواد مسن على العشب خلال حفل جوائز إكليبس كما شغل المركز الثاني في قائمة أكثر خيول جودلفين تحقيقاً للفوز بسباقات الفئة الأولى، بفارق فوز واحد فقط خلف «أنامو».