مصبح المهيري: كأس دبي العالمي حلم كل مدرب

مع اقتراب موعد انطلاق كأس دبي العالمي، كتب عدد من المدربين المواطنين أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ الحدث، منذ انطلاقته قبل نحو 3 عقود، من بينهم المدرب المخضرم مصبح المهيري، الذي يخوض غمار التحدي في أشواط الأمسية العالمية يوم السبت المقبل، بعد نجاحات لافتة حققها في العديد من الدورات الماضية، ولكن يبقى كأس دبي العالمي السباق الأغلى في الأمسية هو الحلم الذي يتطلع إلى تحقيقه في المستقبل، باعتباره قمة المجد وطموح كل مدرب في عالم سباقات الخيل.

ويعد مصبح المهيري من أشهر المدربين في الإمارات، والذي حقق العديد من الإنجازات سواء مستوى سباقات الخيول العربية الأصيلة أو سباقات الخيول المهجنة «ثيروبريد»، واستطاع أن يضع بصمته المميزة في أمسية كأس دبي العالمي خلال السنوات الماضية بعد فوزه بألقاب عدة سباقات مهمة، ويستعد لأمسية السبت المقبل في مضمار ميدان عبر عدة أسماء مميزة من المتوقع أن تكون حاضرة في قلب المنافسة، أبرزها «النصيب» في سباق «دبي جولدن شاهين» و«قريب» في سباق «جودلفين مايل» و«جعفر» في سباق «دبي كحيلة كلاسيك».

بداية مبكرة

وتعود بداية المدرب المخضرم مصبح المهيري إلى عام 1975، والذي تحدث عن هذه المرحلة المبكرة لـ«البيان» قائلاً: «إنه كان هاوياً للفروسية في بداية مشواره، وشارك في أول سباق رسمي عام 1979 في أبوظبي وفي ميادين أخرى بالدولة، ولكن طموحه لم يتوقف عند هذا الحد، بل قاده الشغف وحب المنافسة إلى تنمية قدراته وتطوير مهاراته من فارس وخيال إلى مدرب محترف، مشيراً إلى أنه تقاعد من السلك العسكري في 2001 كي يتفرغ بشكل كامل للتدريب في سباقات الخيل.

وأكد المهيري أنه حظي بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العديد من المبادرات السخية من «فارس العرب» من بينها توفير الإسطبل له منذ عام 2003، مؤكداً أن كلمات الشكر والثناء لا توفي حق سموه في كل ما يقدمه لأبناء الوطن ولرياضة الفروسية وسباقات الخيل في العالم أجمع.

مسيرة تدريبية

وكشف المهيري، أنه يشعر بالفخر مع الاقتراب من الوصول إلى 600 انتصار في مسيرته التدريبية، بعد أن حقق الفوز في العديد من السباقات المحلية والإقليمية والعالمية؛ من أبرزها الفوز بسباقات أمسية كأس دبي العالمي في شوط كحيلة كلاسيك للخيول العربية الأصيلة، وسباق جودلفين مايل ودبي جولدن شاهين، بجانب عدة مشاركات مميزة في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي كانت البداية مع الجواد «سنافي»، ثم «سبيشال فايتر» الحائز على المركز الرابع و«ميلتري لو»، لافتاً إلى أن جميع الخيول التي شارك معها لها مكانة خاصة في قلبه، لكن الأغلى قيمة «ميلتري لو» الذي بلغت قيمته 4 ملايين دولار بما يعادل 15 مليوناً، كما يعد «تمركز» الفائز بسباق جودلفين مايل من الخيول المميزة، والذي انتزع أحد أشواط «بريدرز كب» في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتحول إلى عالم الإنتاج.

ولفت المهيري، إلى أن كل مدرب يملك طموحاً للوصول إلى القمة ويتطلع في المستقبل إلى إحراز لقب كأس دبي العالمي، الذي يعد بمثابة قمة المجد في عالم سباقات الخيل، موضحاً أنه يملك إنجازات مميزة على مستوى المشاركات الخارجية، حيث نجح مع الخيول الإماراتية في بلوغ صدارة المدربين بالصين لمدة 5 سنوات، كما حقق انتصارات خليجية في سباق أمير قطر.

وأوضح المهيري، أن النسخة 29 من كأس دبي العالمي، ستكون حافلة بالتحدي والإثارة، ويسعى أن يكون ضمن الفائزين هذا العام، مبيناً أن السباقات بين الأمس واليوم شهدت تطوراً كبيراً في الدولة، حيث باتت الإمارات وجهة لأفضل المدربين في العالم، بعد أن حققت السباقات في الدولة شهرة كبيرة؛ أبرزها كأس دبي العالمي في دانة الدنيا، والذي يعكس الإمكانيات الكبيرة للدولة في خلق بيئة تنافسية وتنظيم سباقات عالمية بين أفضل الخيول وفق أعلى المعايير العالمية.

ووجه المهيري في ختام حديثه، نصيحة لجيل الشباب المدربين من أبناء الدولة بالتسلح بالصبر والمثابرة والاجتهاد وعدم الاستعجال في التدريب والنتائج، كي يكون الشخص ناجحاً في عالم التدريب، مشيداً بالإقبال المميز من الجيل الواعد على التدريب والذين ينتظرهم مستقبل مشرق في عالم التدريب بسباقات الخيل.