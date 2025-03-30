يسعى للفوز باللقب الخامس في مشواره.. فرانكي ديتوري يطارد رقماً قياسياً جديداً في كأس دبي العالمي

يتطلع الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري «54 عاماً»، إلى تحقيق رقم قياسي جديد في كأس دبي العالمي بتحقيق اللقب للمرة الخامسة في مشواره عندما يخوض التحدي في النسخة 29 من الأمسية العالمية، حيث يقود ديتوري الجواد الأمريكي «ميكستو» في السباق الرئيس يوم السبت المقبل على مضمار ميدان العالمي.

ويعد ديتوري من أكبر الفرسان سناً في تاريخ البطولة، ويملك سجلاً حافلاً بالإنجازات بعد أن حقق نحو 22 انتصاراً على مدار مشاركاته في البطولة أبرزها في كأس دبي العالمي مع الأسطورة الخالدة «دبي ميلينيوم» في عام 2000 ومع «مون بالاد» عام 2003، ومع الجواد «إلكتركيوشنيست» عام 2006 وجميع انتصاراته الثلاثة مع خيول جودلفين تحت إشراف المدرب سعيد بن سرور، قبل أن يستعيد ذاكرة المجد والانتصارات مع الجواد القادم من السعودية «كنتري جرامر» بطل 2022، كما حقق 7 ألقاب في سباق «جودلفين مايل» و4 ألقاب في سباق «دبي تيرف» و3 ألقاب في سباق «دبي شيما كلاسيك» ولقبين في «ديربي الإمارات» ولقباً في سباق «دبي جولدن شاهين» ولقباً في كأس دبي الذهبي.

وستضفي عودة الفارس المخضرم ديتوري مزيداً من الإثارة على أجواء الأمسية، لاسيما وأنه يعد من الفرسان النجوم في عالم سباقات الخيل، وستكون مشاركته في الأمسية 29 على صهوة «رانغنيغ تورنت» في سباق جودلفين مايل بجانب «ميكستو» في السباق الرئيس كأس دبي العالمي.

رقم قياسي

ولم يحالف الحظ ديتوري في النسخة الماضية عندما امتطى صهوة الجواد الأمريكي «نيوجيت»، ويسعى إلى تحقيق رقم قياسي جديد في هذه النسخة بمعانقة اللقب للمرة الخامسة بعد أن تساوى في صدارة الفرسان الفائزين باللقب مع الفارس الأمريكي جيري بيلي.

ويأمل فرانكي ديتوري إلى استعادة لقب كأس دبي العالمي الذي حققه قبل 3 أعوام، حين قاد الحصان «كنتري جرامر» للفوز بنسخة 2022، حيث شاءت الظروف أن يشارك في الكأس مصادفة، بعد تعرض الفارس مارتن دواير للإصابة في المملكة المتحدة قبل أسبوعين من كأس دبي العالمي 2023، الأمر الذي دفع المشرفين على «كنتري جرامر»، للاستعانة بجهود المخضرم ديتوري الذي وافق على الفور، ليكتب له الفوز باللقب في عمر الـ51 آنذاك، وليحصد لقبه الرابع في كأس دبي العالمي في هذا العمر، ويعادل الفارس الأمريكي المتقاعد جيري بيلي، الذي حقق الفوز في كأس دبي العالمي 4 مرات.

وسيظل الإنجاز التاريخي الأبرز الذي حققه الفارس ديتوري مع الأسطورة «دبي ميلينيوم» في النسخة الخامسة للكأس عام 2000 عندما سجل أفضل زمن في تاريخ كأس دبي العالمي، ولم يستطع أي فارس تحطيمه حتى الآن وهو 1:59:50 دقيقة، ولم ينجح أي حصان آخر في تحطيمه.

ويواصل الفارس المخضرم فرانكي ديتوري التألق في مضامير الخيل رغم إعلان نيته اعتزال سباقات الخيل بنهاية موسم 2023 بعد يومين من عيد ميلاده الـ52، لكنه سرعان ما تراجع عن قرار الاعتزال.

ويعد فرانكي ديتوري من مواليد مدينة ميلان الإيطالية في 15 ديسمبر 1970، وينتمي لعائلة عاشقة لسباقات الخيل، فقد كان والده، جانفرانكو ديتوري، من أشهر فرسان السباقات في إيطاليا، وهو من حبّب هذه المهنة إلى ابنه منذ كان في الـ12 من عمره.