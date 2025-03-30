كأس دبي العالمي.. ليلة الأبطال تقترب

تستعد دبي لاستقبال واحدة من أضخم الفعاليات الرياضية العالمية في سباقات الخيل مع اقتراب موعد النسخة الـ 29 من كأس دبي العالمي التي تنطلق يوم السبت المقبل في مضمار ميدان العالمي بمشاركة نخبة الخيول من 13 دولة تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 30.5 مليون دولار للفائزين في الأشواط التسعة التي تتضمنها الأمسية الأروع عالمياً.

ومع بدء العد التنازلي لانطلاق كأس دبي العالمي، استقبل درة ميادين العالم في دبي مجموعة واسعة من الخيول القادمة من مختلف قارات العالم من بينها الخيول الأمريكية والأوروبية، حيث يتطلع العديد من ملاك الخيل وكبرى الشعارات في عالم السباقات إلى كتابة أسمائهم في ليلة تاريخية لا تنسى ستكون حديث العالم في دانة الدنيا دبي.