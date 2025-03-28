من دبي إلى العالم.. بث النسخة 29 من كأس دبي العالمي يصل إلى 170 دولة

في إنجاز جديد يعكس المكانة العالمية المتصاعدة للحدث، ستحظى فعاليات النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي لسباقات الخيل ببث مباشر إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، لتؤكد دبي مجددًا ريادتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى ذات الطابع العالمي.

ويمثّل هذا الامتداد الإعلامي الواسع خطوة مهمة في تعزيز الحضور الدولي للسباق، وترسيخ مكانته واحداً من أبرز وأغنى سباقات الخيل على مستوى العالم، من حيث القيمة المالية والتنظيم الراقي.

وتستقطب البطولة التي تُقام سنويًا في مضمار "ميدان"، نخبة من الخيول وأمهر الفرسان وأعرق الإسطبلات من مختلف القارات، ما يجعلها محطة رئيسة في أجندة سباقات الخيل العالمية، ووجهة إعلامية وجماهيرية تستحق المتابعة.

ويعكس البث الواسع حجم الاهتمام الدولي بالحدث، ويؤكد نجاح دبي في الجمع بين عراقة الفروسية وأعلى معايير الاحترافية في التنظيم والترويج الرياضي.