حشر بن مكتوم يتوج الفائزين في بطولة دبي الدولية للجواد العربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت، أول من أمس، فعاليات بطولة دبي الدولية للجواد العربي، في دورتها الـ 22.

والتي استمرت ثلاثة أيام، في قاعتي زعبيل 7 و8، بمركز دبي التجاري العالمي، وشهد الختام تتويج الفائزين في المسابقات، والتي بلغت مجمل جوائزها المالية أربعة ملايين دولار، وشهدت البطولة مشاركة 124 خيلاً من أبرز وأجمل الخيول من الإسطبلات المحلية والعربية والعالمية.

شهد الختام وتوج الفائزين سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، بحضور كل من: الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا، والدكتور غانم الهاجري الأمين لاتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، وعادل الفلاسي المنسق العام للبطولة، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين.

«دي نيران»

في بطولة المهرات بعمر سنة واحدة، فازت بالمركز الأول المهرة «دي نيران» لمربط دبي للخيول، وجائزة 60 ألف دولار، ونالت المهرة «عجيبة البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي المركز الثاني، وجائزة 40 ألف دولار، وفازت المهرة «إس كيو غندورة»، لمالكتها نايلا حايك، بالمركز الثالث و25 ألف دولار.

وضمن بطولة المهرات بعمر 2 و3 سنوات، فازت بالمركز الأول «فيفيا إس بي» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، وجائزة 215 ألف دولار، ونالت المركز الثاني المهرة «إيمان إس في بي» لمالكتها نايلا حايك، وحصلت على 110 آلاف دولار، وجاءت المهرة «دي روى» لمربط دبي للخيول في المركز الثالث، وجائزة 60 ألف دولار.

«إيرفانا الشراع»

في بطولة الأفراس، حقق الفرس «إيرفانا الشراع» للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد «إسطبلات الشراع» المركز الأول، وجائزة 275 ألف دولار، وحصل الفرس «دي جودي» لمربط دبي، على المركز الثاني، وجائزة 165 ألف دولار، ونالت الفرس «ع ج العلا» لمربط عجمان، المركز الثالث، وجائزة 60 ألف دولار.

في بطولة المهور بعمر سنة واحدة، فاز المهر «الفهد الماس» لمالكه فيصل الكبيسي بالمركز الأول، وجائزة مالية 60 ألف دولار، وحصل المهر «س. س. مسك» لمالكه سلطان اليحيائي، على المركز الثاني، وجائزة 40 ألف دولار، والمركز الثالث للمهر «فام فورتكس» لمالكه فديريكو جوسي موراليس، وجائزة 25 ألف دولار.

«دي بركان»

في بطولة المهور، فاز المهر «دي بركان» لمربط دبي للخيول العربية بالمركز الأول، وجائزة 215 ألف دولار، وفاز المهر «عزام الأمل» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي، بالمركز الثاني.

وجائزة مالية 110 آلاف دولار، وفي المركز الثالث حل «أي جي سلير» لمربط عجمان، وحاز جائزة قدرها 60 ألف دولار. في بطولة الفحول فاز الحصان «أي إس حرير» من مربط الصقران، بالمركز الأول، وجائزة 275 ألف دولار.

وحصد الحصان «أي كي إس سراج» لمالكته نايلا حايك المركز الثاني، وجائزة 165 ألف دولار، بينما حصل الحصان «إتش إل الغندور» لمالكته نايلا حايك، على المركز الثالث، وجائزة 60 ألف دولار.

أشاد الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، بالنجاح الكبير الذي شهدته البطولة بنسختها الـ 22، قائلاً: تميزت هذه النسخة من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بالمستوى الرفيع للخيول المشاركة، إذ استقطبت نخبة من الخيول العربية الأصيلة، وهذا ما يرسخ من مكانتها على المستوى الدولي، وجعلها تستقطب مشاركين دوليين من جميع أنحاء العالم.

دعم

من جانبه، أكد المهندس محمد التوحيدي، أن دعم القيادة الرشيدة، سهل من المهمة، وتم تنظيم البطولة بنسختها بدبي على أعلى مستوى، موضحاً أن فوز خيول مربط دبي بالعديد من الجوائز الذهبية في البطولة، يؤكد أن مربط دبي من أفضل المنتجين للخيول العربية الأصلية.

وأضاف: نسعى دائماً إلى المحافظة على ريادتنا في هذا المجال، كما نؤكد على مشاركتنا في أبرز البطولات العالمية، خاصةً في جميع بطولات دبي الدولية للجواد الدولي، ونؤكد دوماً نجاح قطاع الفروسية في دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، وريادتها على مستوى العالم.