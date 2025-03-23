«جاب ينشد» يتصدر المشهد في السباق 13 لمضمار العين

تصدّر الجواد «جاب ينشد» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، المشهد في السباق الثالث عشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، ليتوج بلقب الشوط السابع للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «القسم الثاني»، الذي امتد لمسافة 1400 متر، وركض الجواد البطل بقوة منذ البداية ليبتعد عن منافسيه بفارق 10 أطوال ويصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً المسافة في 1:37:09 دقيقة.

وكان المضمار العيناوي أقام أول من أمس سباقه الثالث عشر وخصص له جوائز مالية بلغت قيمتها الإجمالية 830 ألف درهم، وتألف من 8 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وتضمن بطولة العين مايل، والجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين، بمشاركة 111 خيلاً وبحضور كل من فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة المشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعلي فاروق مدير الفروسية بمضمار نادي العين، وشهد السباق حشد كبير من عشاق سباقات الخيول.

وتوج الجواد «هياب الزمان» لفيكتوريوس، بلقب بطولة «العين للميل»، في الشوط الخامس والرئيس المخصص للفئة «الثالثة» لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد البالغ من العمر 8 سنوات في تصدر السباق بفارق 6 أطوال عن ملاحقه المباشر، قاطعاً المسافة في 1:49:22 دقيقة. نجحت الفرس «معالي الشحانية» لإسطبلات ليوا في التتويج بلقب الجولة الأخيرة لماراثون العين، في الشوط الثامن والختامي بالأمسية.