35 بطلاً لسباقات الفئة الأولى من 13 دولة في أمسية كأس دبي العالمي

كشف نادي دبي لسباق الخيل عن القائمة المتوقع مشاركتها في النسخة الـ29 من أمسية كأس دبي العالمي، التي ستقام يوم 5 أبريل على مضمار ميدان، بمجموع جوائز مالية يبلغ 30.5 مليون دولار، بمشاركة خيول تمثل 13 دولة، في الأشواط التسعة للأمسية، من بينها 35 فائزاً بسباقات الفئة الأولى «جروب 1».

ويشهد السباق الرئيس، كأس دبي العالمي برعاية طيران الإمارات، مواجهة مرتقبة بين حامل النسخة قبل الماضية «أوشبا تيسورو» القادم من اليابان، وبطل ديربي الإمارات 2024، وسباق كأس السعودية، الجواد «فوريفر يونغ»، ما يعزز من التحدي والإثارة على لقب الشوط الرئيس، البالغ قيمة جائزته 12 مليون دولار.

وفي سباق «لونجين دبي شيما كلاسيك»، البالغة قيمته 6 ملايين دولار، يسعى الجواد «ريبلز رومانس» بشعار جودلفين، ليصبح أول خيل يفوز بهذا السباق مرتين، وستضعه المواجهة في تحدٍ أمام 6 من أبطال الفئة الأولى، من بينهم الثلاثي الياباني دانون ديسيل، دوريتزا، وسيرفينيا.

‏ويستقطب سباق دبي تيرف «برعاية دي بي ورلد»، البالغة جائزته 5 ملايين دولار، 6 فائزين من الفئة الأولى، يتقدمهم البطل العالمي «رومانتيك واريور»، الذي يواجه حامل اللقب «فاكتور شيفال»، ونجم جودلفين «نيشنز برايد».

تنافس قوي

وتشهد سباقات السرعة تنافساً قوياً، حيث يتصدر النجم الجنوب أفريقي الأمريكي «إيسي فونغو فونغو»، قائمة المتنافسين في سباق القوز للسرعة للفئة الأولى «برعاية عزيزي للتطوير العقاري»، إلى جانب البطلين البريطانيين «ريجينال» و«أودينس»، في حين يجمع سباق «دبي غولدن شاهين» للفئة الأولى «برعاية نخيل»، كلاً من حامل اللقب «توز»، مع الفائز بسباق «بريدرز كب سبرينت»، الجواد ستريت نو تشيسر.

وتضم تحديات الأمسية 3 سباقات من الفئة الثانية، هي جودلفين مايل «برعاية إعمار»، الذي يشارك فيه الفائز بسباق الفئة الأولى الأمريكي «ريجينغ تورينت»، وكأس دبي الذهبي «برعاية الطاير للسيارات»، وديربي الإمارات «برعاية جميرا».

ويدشن فعاليات الأمسية سباق «دبي كحيلة كلاسيك»، برعاية «زعبيل فيد»، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي يضم سبعة فائزين بسباقات الفئة الأولى.

وأكد علي آل علي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن مشاركة الخيول في النسخة الـ29 تعكس قوة ونوعية المشاركة في أمسية كأس دبي العالمي، معرباً عن فخرهم باستضافة الحدث العالمي خيولاً تمثل 13 دولة، بما في ذلك عدد من الأبطال السابقين، مرحّباً بجميع المشاركين في دانة الدنيا دبي، في واحد من أقوى السباقات إثارة في عالم سباقات الخيل.

وتضم قائمة الدول المشاركة: الإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، قطر الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، إيرلندا، ألمانيا، النرويج هونغ كونغ.