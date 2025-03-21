111 خيلاً في السباق الثالث عشر بمضمار العين

تعود الإثارة مجدداً لمضمار نادي العين للفروسية والرماية، الذي يستقبل في الخامسة من مساء اليوم، سباقه الثالث عشر بالموسم، بمشاركة 111 خيلاً، تتسابق في 8 أشواط على جوائز مالية 830 ألف درهم، ويتضمن حفل الليلة الجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين، إلى جانب بطولة العين مايل، وخصصت جميع الأشواط للخيول العربية الأصيلة.

تفتتح الخيول المبتدئة حفل الأمسية في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، تبرز منها المهرة (فرح الريف) مرشحة للصدارة، إلى جانب المهرة (خزامة) والمهر (عزبي الشحانية)، والفرس (ديم) وغيرها من الخيول الطامحة للفوز.

في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر (تكافؤ)، يتطلع الجواد (إيه إف الزاهي) للقب في ظل منافسة قوية من رفيقه (إيه إف الصارم)، و(سيزار حوران)، وترتفع الإثارة بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها (إيه إف مرموق)، و(رشاد الوثبة)، و(برق المدام)، كمرشحين محتملين للفوز.

وينطلق الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، وينتظر أن يشهد تنافساً محتدماً من البداية، لوجود خيول قوية وطامحة للصدارة، مثل الفرس (فرح)، والمهر(البتار) والفرس (إيه إف ثرواتي) وغيرهم.

تنطلق بطولة العين مايل بالشوط الخامس (الفئة الثالثة) لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها 350 ألف درهم، وتترقب العيون أكثر من خيل للمنافسة على اللقب، مثل الجواد (إيه إف ليث)، والجواد (ساري) والجواد (رمز مسقط) وغيرهم.

وتعود الخيول المبتدئة (القسم الأول) للظهور في الشوط السادس لمسافة 1400 متر، حيث يتطلع الجواد (واجيب) للفوز، ولكن مهمته لن تكون سهلة، لوجود منافسين أقوياء، مثل (إيه إف فاتين) و(حزام الوثبة)، وفي (القسم الثاني) للخيول المبتدئة بالشوط السابع لمسافة 1400 متر، يبرز (ماين) كمنافس، إلى جانب (جاب فنار)، و(إيه إس شموس)، وغيرهم.

وفي ختام حفل الأمسية، تنطلق الجولة الأخيرة من سلسلة ماراثون العين بالشوط الثامن لمسافة 5100 متر (تكافؤ)، بمشاركة 8 خيول، أغلبها مرشحة للفوز باللقب على جوائز 120 ألف درهم، وسيكون الجواد (عدي) محط الأنظار والترقب، باعتباره أبرز المرشحين، ينافسه الجواد (أوزون لاير)، والفرس (معالي الشحانية)، والفرس (مسقط).