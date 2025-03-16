«سوبر هاتريك» لخيول ياس للسباقات في مضمار العين

أبهرت خيول ياس للسباقات العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جمهور سباقات الخيول بمضمار نادي العين للفروسية والرماية، وظفرت برباعية «سوبر هاتريك» في حدث غير مسبوق في السباق الثاني عشر للمضمار العيناوي.

وابتدر الجواد «رداد الوثبة» بإشراف أيريك ليمارتنيل، وتحت قيادة جوليس موبيان، الفوز الرباعي متوجاً بلقب الشوط الأول الذي انطلق لمسافة 2000 متر، ونجح الجواد البطل في تصدر السباق بعد تنافس محتدم حسمه لمصلحته بفارق 2 طول عن ملاحقه المباشر، مسجلاً زمناً قدره 2:18:19 دقيقة، وجاء الفوز الثاني عن طريق المهرة «أسمهان» بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة سلفستر دي سوسا، والتى انتزعت لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، للخيول المبتدئة بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، وبزمن 2:04:29 دقيقة.

وحقق المهر «إيوان» بإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة كونور بيسلي، «الهاتريك» بفوزه بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بعدما اكتسح منافسيه من الخيول المبتدئة «توليد الإمارات» مبتعداً عنهم بفارق 8 أطوال وثلاثة أرباع الطول، قاطعاً مسافة السباق في 1:51:90 دقيقة، فيما أكمل الجواد «فخر الوثبة» بإشراف أيريك ليمارتنيل، وبقيادة جولس موبيان، الرباعية «سوبر هاتريك»، بعدما ظفر بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، وجاء فوزه بفارق كبير بلغ أكثر من 9 أطوال وبزمن 1:51:37 دقيقة.

وكان المضمار العيناوي قد أقام سباقه الثاني عشر أول من أمس، بحضور سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، الذي توج الفائزين، كما شهد حفل الأمسية الرمضانية جمهور غفير من عشاق سباقات الخيول.

وفازت الفرس «إيه جي أس نايفة» لمحمد النقبي، بإشراف قيس عبود، وبقيادة ريتشارد مولن، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة، بينما توج الجواد «جوهر» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة حامد البوسعيد، لقب الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، وتوج «التبر» لسعود الظاهري، وبإشراف إبراهيم الحضرمي، وبقيادة حامد البوسعيدي، بلقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر، ونجح الجواد «ربدان الحصن» لمالكه ومدربه غدير المنصوري، وبقيادة سلفستر دي سوسا، في تحقيق المركز الأول في الشوط الثامن والأخير بالأمسية لمسافة 1000 متر.