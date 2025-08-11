«ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس» لجودلفين يتألقان في ألمانيا وأمريكا

وأحرز نجم جودلفين المركز الأول بقيادة الفارس بيلي لوغناني وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.27.81 دقيقة، متفوقاً على «جونكو» بفارق ثلاثة أرباع الطول بقيادة رينيه بيتشوليك وإشراف أندريه فاير، بينما جاء ثالثاً «كولد هيرت».
ويُعدّ «ريبلز رومانس» واحداً من أبرز الخيول المُشاركة في المنافسات الدولية، إذ حقّق انتصارات كبرى في الولايات المتحدة، حيث فاز بلقب بريدرز كب تيرف للفئة الأولى مرتين، إلى جانب ألقاب أخرى حققها في كل من الإمارات وقطر وهونغ كونغ والمملكة المتحدة.
ويشكل هذا الانتصار محطة بارزة لفحل الإنتاج «دباوي»، الذي حقق أبناؤه 250 فوزاً في السباقات الفئوية بشعار جودلفين منهم «ريبلز رومانس» الذي يعد حالياً الجواد الأكثر فوزاً بالسباقات الفئوية بالشعار الأزرق الملكي، برصيد 14 انتصاراً في السباقات المصنّفة، وكسب جوائز مالية تتجاوز 11 مليون جنيه إسترليني، فيما احتفل بيلي لوغناني بأول فوز في مسيرته بسباق الفئة الأولى.
وقال: إن هذا الفوز يعني الكثير، وخاصةً للفارس الشاب بيلي الذي يحقق أول فوز له في سباقات الفئة الأولى، بينما يواصل «ريبلز رومانس» إثبات مكانته كأحد النجوم الكبار.
من جانبه أشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء الجواد الذي يواصل منحهم هذه المتعة في أعلى مستويات السباقات، وتعد مناسبة عظيمة للفارس بيلي، ولديه ثقة بأنها البداية للكثير من انتصاراته على مستوى الفئة الأولى، وتحقيقه هذا الفوز الأوّل مع جواد مثل «ريبلز رومانس» يجعل منه يوماً لا يُنسى، مؤكداً أن قصة «ريبلز رومانس» مستمرة، ومن المرجَّح أن يتجه للمشاركة في سباق كنيديان إنترناشونال، وسيتم وضع خطة المشاركات المقبلة عند عودة «إل كوردوبس» و«نيشنز برايد» من ساراتوغا بعد مشاركتهما في سورد دانسر ستيكس.
وبالعودة إلى مجريات السباق انطلق «ريبلز رومانس» بسرعة من بوابة خارجية، ليشغل المركز الثاني بفارق طول واحد خلف «جونكو».
وأعرب شارلي أبلبي عن سعادته بأداء «إل كوردوبس» في السباق الذي قاده إلى ضمان مكانه في سباق بريدرز كب تيرف، وقد يتم إشراكه بسباق كندا إنترناشونال بناءً على نتيجة «ريبلز رومانس» في ألمانيا، مشيراً إلى أن «نيشنز برايد» قدم أداءً قوياً، وربما تتم دراسة تقليص مسافة مشاركته في السباقات إلى الميل وربع الميل.