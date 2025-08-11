«ريبلز رومانس» و«إل كوردوبس» لجودلفين يتألقان في ألمانيا وأمريكا

حلّق النجم الدولي لجودلفين «ريبلز رومانس» بلقب غروسر برايس فون برلين لمسافة 2400 متر من الفئة الأولى على مضمار هوبيغارتن بألمانيا، يوم أمس، محققاً انتصاره الثامن في سباقات الفئة الأولى.

وأحرز نجم جودلفين المركز الأول بقيادة الفارس بيلي لوغناني وإشراف شارلي أبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.27.81 دقيقة، متفوقاً على «جونكو» بفارق ثلاثة أرباع الطول بقيادة رينيه بيتشوليك وإشراف أندريه فاير، بينما جاء ثالثاً «كولد هيرت».

واستعاد «ريبلز رومانس» اللقب الذي حققه عام 2022 وهو الأول له في سباقات الفئة الأولى قبل 3 سنوات.

ويُعدّ «ريبلز رومانس» واحداً من أبرز الخيول المُشاركة في المنافسات الدولية، إذ حقّق انتصارات كبرى في الولايات المتحدة، حيث فاز بلقب بريدرز كب تيرف للفئة الأولى مرتين، إلى جانب ألقاب أخرى حققها في كل من الإمارات وقطر وهونغ كونغ والمملكة المتحدة.

ويشكل هذا الانتصار محطة بارزة لفحل الإنتاج «دباوي»، الذي حقق أبناؤه 250 فوزاً في السباقات الفئوية بشعار جودلفين منهم «ريبلز رومانس» الذي يعد حالياً الجواد الأكثر فوزاً بالسباقات الفئوية بالشعار الأزرق الملكي، برصيد 14 انتصاراً في السباقات المصنّفة، وكسب جوائز مالية تتجاوز 11 مليون جنيه إسترليني، فيما احتفل بيلي لوغناني بأول فوز في مسيرته بسباق الفئة الأولى.

وأعرب هيو أندرسون، المدير العام لجودلفين في دبي والمملكة المتحدة عن سعادته بهذا الإنجاز.

وقال: إن هذا الفوز يعني الكثير، وخاصةً للفارس الشاب بيلي الذي يحقق أول فوز له في سباقات الفئة الأولى، بينما يواصل «ريبلز رومانس» إثبات مكانته كأحد النجوم الكبار.

من جانبه أشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء الجواد الذي يواصل منحهم هذه المتعة في أعلى مستويات السباقات، وتعد مناسبة عظيمة للفارس بيلي، ولديه ثقة بأنها البداية للكثير من انتصاراته على مستوى الفئة الأولى، وتحقيقه هذا الفوز الأوّل مع جواد مثل «ريبلز رومانس» يجعل منه يوماً لا يُنسى، مؤكداً أن قصة «ريبلز رومانس» مستمرة، ومن المرجَّح أن يتجه للمشاركة في سباق كنيديان إنترناشونال، وسيتم وضع خطة المشاركات المقبلة عند عودة «إل كوردوبس» و«نيشنز برايد» من ساراتوغا بعد مشاركتهما في سورد دانسر ستيكس.

وأبدى الفارس بيلي لوغناني فرحته الكبيرة وقال: «إنَّه شعور لا أستطيع وصفه، إحساس بالبهجة المُطلقة، أنا محظوظ للغاية بالركوب بهذا الشعار، وبالحصول على فرصة قيادة مثل هذا الجواد، وأشكر الفارس وليام بيوك، فقد تحدثت معه الليلة الماضية، وأخبرني تماماً بما يجب أن أفعله، و«ريبلز رومانس» جواد نجم بكل المقاييس».

وبالعودة إلى مجريات السباق انطلق «ريبلز رومانس» بسرعة من بوابة خارجية، ليشغل المركز الثاني بفارق طول واحد خلف «جونكو».

من جهة أخرى خطف الجواد «إل كوردوبس» بشعار جودلفين الأضواء بعد أن تألق في ظهوره الأول في الولايات المتحدة في سباق سورد دانسر ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2400 متر على مضمار ساراتوغا، ليحجز بطاقة التأهل إلى سباق «بريدرز كب تيرف» بعد أن حقق فوزاً رائعاً في الأمتار الأخيرة بقيادة الفارس فلافين برات وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.25.04 دقيقة بفارق نصف الطول عن «ريبل ريد» بقيادة إرياد أورتيز وإشراف تشيري ديفايكس، وتألقت خيول جودلفين في السباق بعد أن حقق المركز الثالث «نيشنز برايد» بقيادة وليام بيوك وإشراف أبلبي.

وتعد هذه المشاركة الأولى للجواد البالغ من العمر أربع سنوات في سباقات الفئة الأولى، بعد سلسلة من العروض القوية في المملكة المتحدة، أبرزها فوزه بسباق برينسيس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية خلال مهرجان يوليو في نيوماركت.

وأعرب شارلي أبلبي عن سعادته بأداء «إل كوردوبس» في السباق الذي قاده إلى ضمان مكانه في سباق بريدرز كب تيرف، وقد يتم إشراكه بسباق كندا إنترناشونال بناءً على نتيجة «ريبلز رومانس» في ألمانيا، مشيراً إلى أن «نيشنز برايد» قدم أداءً قوياً، وربما تتم دراسة تقليص مسافة مشاركته في السباقات إلى الميل وربع الميل.