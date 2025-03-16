«مُلقب» يتألق في ختام كرنفال سباقات دبي

تألق «مُلقب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في ختام كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان في الأمسية التي أقيمت برعاية «لونجين» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، كما شهد الحفل الأخير من الكرنفال حصد المدرب أحمد بن حرمش ثنائية وحقق الفارسان كونور بيسلي ودي فريز إضافة إلى المالكين محمد السبوسي وناصر عسكر الإنجاز نفسه.

وحلق «اي بي صقر» لماجد علي المعمري بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف إبراهيم الحضرمي بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة «لونجين لاجراند كلاسيك» للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على المسار الرملي وجوائزه 120 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.33.42 دقيقة بفارق نصف طول عن «اي اي ار اكس بورن» للوكل كريتر ريسنج بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «إيه أف افهم» لخالد خليفة النابودة بقيادة سيف البلوشي وإشراف إرنست أورتيل.

وانتزع «العربد» لناصر عسكر بقيادة دانييل تودهوب وإشراف مصبح المهيري اللقب في الشوط الثاني «لونجين ميني دولتشي فيتا» لمسافة 1600 متر الخيول عمر 3 سنوات وما فوق «تكافؤ» على المسار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.38.97 بفارق طول عن «ليجند أوف كان» للوكل كريتر ريسنج بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «مونشاينر» بقيادة حمد البوسعيد وإشراف جوليو أولاسكواجا.

تميز

وحقق «مُلقب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مايكل كوستا لقب الشوط الثالث «لونجين كونكيست» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي لخيول التكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.23.43 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «آي أون ذا برايز» لإتش إتش كيه للسباقات بقيادة ريتشارد مولن وإشراف جوليو أولاسكواجا، وجاء في المركز الثالث «إنر سيتي» لخليفة بن دسمال بقيادة دانييل تودهوب وإشراف مصبح المهيري.

وفاز «كلاسيك ستي» لإرنست أورتيل بقيادة الكسندر دا سيلفا وإشراف المالك نفسه بلقب الشوط الرابع «لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي من فئة تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.6.23 دقيقة بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «هافاندي» لأر سي ريسنغ بقيادة جيم كرولي وإشراف نينا لينسفيك، وجاء في المركز الثالث «إنر ويزدوم» للوكل كريتر ريسنج بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري.

واقتنص «ماكس ميهم» لنبراس ريسنج بقيادة ادري دي فريز وإشراف هلال كوبيسي لقب الشوط الخامس «لونجين سبيريت فلاي باك» لـمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي لخيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.31.28 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «فالديفيا» بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، وجاء في المركز الثالث «خطاب» لشادويل بقيادة جيم كراولي وإشراف علي البدواوي.

ونال «ستروب» للربع للسباقات بقيادة ادري دي فريز وإشراف سايمون وإد كريسفورد لقب الشوط السادس للسرعة من فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر على المسار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.12.13 دقيقة بفارق نصف الطول عن «ديب هوب» لعمر إسماعيل بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار وجاء في المركز الثالث «كاتس باي فايف» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون.

وحسم «الشبلي» لناصر عسكر بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري الصراع على لقب الشوط السابع «لونجين ماستر كوليكشن» من فئة «تكافؤ» للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، لمسافة 1000 متر على المسار العشبي مسجلاً زمناً قدره 57.76 ثانية بعد منافسة مثيرة بفارق رقبة عن «ثندر اوف نياجرا» لمحمد مبارك بن شفيا وحمد مبارك بن شفيا بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، وجاء في المركز الثالث «ماركاكول» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بقيادة راي داوسون وإشراف جوليو أولاسكواجا.

واكتسح «دارك سيفرون» لمحمد السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش الشوط الثامن «لونجين سبيريت زولو تايم» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي نخبة من الخيول بعمر 3 سنوات والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، والتي لم تفز بسباقي «تكافؤ»، مسجلاً زمناً قدره 1.11.37 دقيقة بفارق سبعة أطوال عن «اليوسف ترفور» بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، وجاء في المركز الثالث «أواب» بقيادة دانييل تودهوب وإشراف مصبح المهيري.

وأضاف «مليون دورو» الانتصار الثاني على التوالي للمالك محمد السبوسي والمدرب أحمد بن حرمش والفارس كونور بيسلي بعد إحراز لقب الشوط التاسع والختامي «لونجين لونجين كونكيست كرونوغراف» لمسافة 1600 متر خيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم فما فوق مسجلاً 1.38.29 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول عن «نوراتو» بقيادة راي داوسون وإشراف جوليو أولاسكواجا، واحتل المركز الثالث «ناشيونال بانك» باتريك دوباس وإشراف دووج واتسون.

وأعرب أحمد بن حرمش عن سعادته بإحراز الثنائية في ختام كرنفال سباقات دبي وقال في تصريحات لـ«البيان» إن «دارك سيفرون» من مشتريات العام الماضي في مزاد «أو بي اس» للمالك محمد السبوسي، مشيداً بالمستوى الذي قدمه «دارك سيفرون» بجانب بطل ختام الأمسية «مليون دورو» الذي حصل على السباق المناسب له. وعن مشاركة «جودلدن فيكوما» بطل النسخة الأخيرة من الداربي السعودي في الأمسية المقبلة من كأس دبي العالمي، كشف بن حرمش أنه لن يشارك بسبب تعرضه لإصابة خفيفة وفضلوا عدم المغامرة وتأجيل مشاركته إلى العام المقبل.