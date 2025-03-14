كرنفال سباقات دبي يصل إلى آخر محطاته قبل الأمسية العالمية

يصل كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان، اليوم، إلى آخر محطاته، قبل أمسية كأس دبي العالمي التي تقام يوم 5 أبريل المقبل، ويشتمل حفل اليوم الذي يقام برعاية شركة «لونجين» على 9 أشواط مثيرة، بإجمالي جوائز مالية تتجاوز مليوناً ونصف المليون درهم.

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة «لونجين لاجراند كلاسيك» للخيول بعمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على المسار الرملي وجوائزه 120 ألف درهم بمشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً أبرزها «فادية الوثبة» بشعار ياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري و«ناجح» لإسطبلات الريف بإشراف جابر بيطار.

ويشهد الشوط الثاني «لونجين ميني دولتشي فيتا» لمسافة 1600 متر الخيول عمر 3 سنوات وما فوق «تكافؤ» على المسار الرملي مشاركة 15 خيلاً.

وسيكون التنافس في الشوط الثالث «لونجين كونكيست» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي لخيول التكافؤ بعمر ثلاث سنوات فما فوق، بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «مُلقب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا.

ويضم الشوط الرابع «لونجين ليجيند دايفر» لمسافة 2000 متر على المسار الرملي من فئة تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، 16 خيلاً أبرزها الثنائي «السيف» و«إلزامي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا.

وتمتد مسافة الشوط الخامس «لونجين سبيريت فلاي باك» لـ2410 أمتار على المسار العشبي لخيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق حيث يشهد الشوط مشاركة 14 خيلاً.

وستتنافس 10 خيول في الشوط السادس للسرعة من فئة التكافؤ لمسافة 1200 متر على المسار الرملي، أبرزها «كاتس باي فايف» بشعار آر آر آر للسباقات بإشراف دووج واتسون.

وسيتواصل التحدي بين الخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السابع «لونجين ماستر كوليكشن» من فئة «تكافؤ» للخيول بعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1000 متر على المسار العشبي، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «متأني» بشعار شادويل بإشراف جون هايد.

ويستقطب الشوط الثامن «لونجين سبيريت زولو تايم» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي نخبة من الخيول بعمر 3 سنوات، والتي لم تفز بسباقي «تكافؤ»، من أبرزها «أريغلتو غوزيماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير.

ويسدل الستار على الحفل في الشوط التاسع والختامي «لونجين لونجين كونكيست كرونوغراف» لمسافة 1600 متر خيول التكافؤ في سن ثلاث سنوات فما فوق.

وأكد علي آل علي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل أن شركة لونجين ظلت تقدم دعماً حيوياً لسباقات الخيل ورياضات الفروسية في دبي وحول العالم منذ وقت طويل، وساعات لونجين مرادفة للدقة والتميز والجمال، ما يجعلها الشريك المثالي لسباقات الخيل التي تحتفي بهذه القيم أيضاً، مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى الترحيب بهم وبضيوفهم في مضمار ميدان لحضور آخر لقاءات كرنفال سباقات دبي للموسم الحالي، بينما يزداد الزخم والإثارة تجاه أمسية كأس دبي العالمي.