«مربان» يكسب المواجهة الثانية أمام «مستريوس نايت» في ميدان

خطف «مربان»، بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الأضواء في الأمسية الخامسة عشرة لكرنفال سباقات دبي، بعد فوزه بلقب الشوط الرئيس على مضمار ميدان؛ سباق «رأس الخور» من «الفئة الثالثة»، ليواصل تألقه على المضمار العالمي بانتزاع الانتصار الثاني على التوالي، فيما حسم «جعفر»، لأبوبكر إقدورا، المنافسة على لقب «مزرعة الروية» للخيول العربية، كما شهدت الأمسية إحراز شعار سلطان السبوسي ونجله حمدان ثنائية في الأمسية.

وكسب «مربان» التحدي للمرة الثانية أمام «مستريوس نايت»، بعد أن جمعتهما مواجهة سابقة على لقب سباق الفهيدي، ليؤكد «مربان» تفوقه مجدداً في سباق «رأس الخور» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم بعد أن سجل زمناً قدره 1.21.98 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن ممثل جودلفين «مستريوس نايت» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، فيما جاء في المركز الثالث «خنجر» لـ «شادويل» بقيادة جيم كراولي وإشراف مصبح المهيري.

وافتتح «جعفر» سباقات الأمسية لأبوبكر إقدورا بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري بعد فوزه بلقب الشوط الأول «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.43.62 دقيقة بفارق طولين عن «الليث» لـ«الرحماني للسباقات» بقيادة بن كوين وإشراف أحمد المحيربي، وجاء في المركز الثالث «بسام الوثبة» بشعار ياس للسباقات بقيادة دانييل تودهوب وإشراف ماجد الجهوري.

واكتسح «رويال فيفور» بشعار سلطان علي السبوسي الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، محققاً اللقب بقيادة وليام بيوك وإشراف سايمون وأيد كريسفورد مسجلاً زمناً قدره 1.58.28 دقيقة بفارق سبعة أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «بويت أورتن» بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف إنجريد كوبليكوفا.

تألق مستمر

وواصل شعار السبوسي التألق بعد أن ظفر «كوزميك ديزرت» لحمدان سلطان السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش بلقب الشوط الثالث «عزيزي واصل» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.49.37 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «سنس أوف ويزدوم» لنقابة سوتد وبوتد للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار، بينما جاء في المركز الثالث «بوستر بينت» بقيادة ساندرو بايفا وبإشراف سيمار.

وأحرز «ذا كامدن كولت» لإسطبلات غرغار بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار لقب الشوط الرابع «عزيز فينيس» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.37.75 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة سيف البلوشي وإشراف أحمد بن حرمش، وجاء في المركز الثالث «إيفر فاست» بقيادة باتريك دوبس وإشراف دووج واتسون.

وحقق «بن بورتريه» للربع للسباقات بقيادة دانييل تودهوب وإشراف سايمون وإد كريسفورد لقب الشوط السادس «عزيز مينا» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.25.01 دقيقة بفارق طول عن «أكشن بوينت» لحمد بن غدير بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير، فيما جاء ثالثاً «العربد» لناصر عسكر بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري.

وخطف «سيلفر سورد» لمارتينز ريسنغ وديلان كونها بقيادة راي داوسون وإشراف ديلان كونها لقب الشوط السابع «برج عزيزي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي، والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم، مسجلأً زمناً قدره 1.35.31 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «نو ريتريت» أحد أبرز الأسماء المرشحة بشعار فيكتورياس بقيادة باتريك دوبس وإشراف فوزي ناس، فيما حل «فولك فيستيفال» ثالثاً بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير.

وختم «البوسنيا» على آخر ألقاب الأمسية لهورسيس آند باريرز بقيادة فاكلاف جاناسك وإشراف جيليرمو اريز كوريتا بعد فوزه في الشوط الثامن للسرعة «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.10.20 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مطلوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة راي داوسون وإشراف مايكل كوستا.