«كينغ أوف كونكويست» لجودلفين في تحدي كأس ملك البحرين

يخوض «كينغ أوف كونكويست» لجودلفين تحدي خليجي اليوم في سباق كأس ملك البحرين ضمن المهرجان الذي يقام تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة على مضمار سباق نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.

ويمثل «كينغ أوف كونكويست» خيول الإمارات في السباق الممتد لمسافة 2400 متر للفئة الثالثة، ويسعى في مشاركته الثانية إلى انتزاع لقب السباق رغم المنافسة القوية المتوقعة في ظل مشاركة 9 من أفضل الخيول من بينها «فانتوم فلايت»، بطل كأس ولي عهد البحرين ووصيفه «سوفرين سبريت»، الذي يسعى لتحقيق الثنائية هذا الموسم، و«زاغاتو»، بطل كأس ملك البحرين عام 2022.

وأنهى «كينغ أوف كونكويست» الذي يدربه شارلي أبلبي سباق الميل ونصف الميل في المركز الرابع قبل عام، بعد فوزه بسباق تكافؤ خلال زيارته السابقة إلى البحرين في فبراير 2023، كما حقق «كينغ أوف كونكويست» انتصارين بفئة ليستد بالمملكة المتحدة العام الماضي، وحل وصيفاً في جميع مشاركاته الثلاث في ميدان خلال الشتاء أبرزها سباق «الخيل تروفي» للفئة الثالثة.