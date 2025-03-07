110 خيول في الأمسية 15 لكرنفال سباقات دبي على «ميدان»

يستضيف مضمار ميدان، اليوم، الأمسية الخامسة عشرة من كرنفال سباقات دبي برعاية «عزيزي» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل بمشاركة نحو 110 خيول، ويتكون الحفل من 8 أشواط أبرزها سباق «رأس الخور» في الشوط الخامس من «الفئة الثالثة» لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، حيث يشهد السباق مشاركة 10 خيول، أبرزها «مستريوس نايت» لجودلفين الذي يسعى لتحقيق فوزه الثالث على مضمار ميدان، بإشراف شارلي أبلبي، حيث ستتجدد المواجهة بينه وبين «مربان» بطل سباق «الفهيدي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، فيما يمثل خيول «شادويل» الثنائي «خنجر» بإشراف مصبح المهيري و«السلط» بإشراف علي البدواوي، كما يتطلع إلى المنافسة على اللقب «إيكو بوينت» بإشراف مصبح المهيري، والذي يبحث عن الانتصار الثالث له هذا الموسم على الأرضية العشبية.

«مزرعة الروية»

ويدشن فعاليات الأمسية الشوط الأول «مزرعة الروية» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، بمشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً، أبرزها «الليث»، والذي لم يعرف طعم الهزيمة في آخر 3 مشاركات تحت إشراف أحمد المحيربي، ومن أخطر الأسماء عليه «منير دي سولي»، بإشراف إبراهيم الحضرمي.

ويشارك في الشوط الثاني «عزيزي كريك فيوز» لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 13 خيلاً، ومن المتوقع أن يشهد السباق مواجهة ثنائية بين «رويال فيفور» بإشراف سايمون وإد كريسفورد مع «بويت أورتن»، بإشراف إنجريد كوبليكوفا. ويشهد الشوط الثالث «عزيزي واصل» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «تفريج» لـ«شادويل» بإشراف علي البدواوي فيما يسعى «شيبرتون لودج» بإِشراف مصبح المهيري إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تألقه في مضمار جبل علي الشهر الماضي إلا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود عدة أسماء من بينها «بوستر بينت» بإشراف بوبات سيمار.

ويشهد الشوط الرابع «عزيز فينيس» لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم مشاركة 10 خيول، أبرزها «سليم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، كما تسعى مجموعة من الخيول المشاركة إلى المنافسة على اللقب من بينها «ميلتاري لو»، بإشراف مصبح المهيري صاحب التصنيف الأعلى، و«ذا كامدن كولت» بإشراف بوبات سيمار.

ويشارك في الشوط السادس «عزيز مينا» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم 12 خيلاً، أبرزها «صني ستريت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، كما يبرز في الشوط «رود بلوك» بإشراف أسامة رفاعي و«غيم كيبر» بإشراف أحمد بن حرمش و«العربد» بإشراف مصبح المهيري.

ويشهد الشوط السابع «برج عزيزي» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً، أبرزها «غالي» لجودلفين الفائز بأربعة سباقات على مسافة الميل في المملكة المتحدة تحت إشراف سعيد بن سرور، و«فولك فستيفال» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف سالم بن غدير، و«الجنوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف مايكل كوستا و«ونيس» بشعار شادويل بإشراف دووج واتسون، حيث يتجدد اللقاء للمرة الثالثة بين «فولك فستيفال» و«نو ريتريت» بشعار فيكتورياس بإشراف فوزي ناس.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1200 متر على المسار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «مطلوب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتحت إشراف مايكل كوستا، كما يبرز في الشوط «فيراس» بإشراف سلمان الصابري، و«رويال كوريسبوندنت» بإشراف مصبح المهيري.