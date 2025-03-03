6 خيول تخطف بطاقات التأهل إلى أمسية كأس دبي العالمي

حجزت 6 خيول مقاعدها في النسخة 29 من كأس دبي العالمي بعد تألقها في حفل «الإمارات سوبر ساترداي» أكبر أمسيات كرنفال سباقات دبي التي أقيمت في مضمار ميدان وبمجموع جوائز مالية بلغت 10.300.000 درهم للفائزين في الأشواط التسعة.

ونجحت 6 خيول في العبور إلى مونديال كأس دبي العالمي المقررة إقامتها في 5 أبريل المقبل، بعد الفوز في أقوى سباقات حفل «سوبر ساترداي» الفئوية المصنفة وأبرزها سباق «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، حيث تأهل الجواد «إمبريال إمبيرور» لـ«ديفا للسباقات» وبقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار إلى الشوط الرئيس في أمسية كأس دبي العالمي بعد تتويجه بطلاً لتحدي «آل مكتوم كلاسيك» وبزمن قدره 2.3.67 دقيقة.

رباعية جودلفين

وتألقت خيول جودلفين في أمسية سوبر ساترداي بعدما سجلت رباعية قوية مع المدرب شارلي أبلبي والفارس وليام بيوك، حيث تأهل «نيشنز برايد» بالشعار الأزرق الملكي إلى سباق «دبي تيرف» للفئة الأولى في أمسية كأس دبي العالمي بعد فوزه بلقب «سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي مسجلاً زمناً قدره 1.47.24 دقيقة.

وعلى الرغم من أن «سيلفر نوت» بشعار جودلفين تأهل تلقائياً إلى سباق «لونجين دبي شيماء كلاسيك» للفئة الأولى في الأمسية العالمية بعد فوزه بلقب «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» فإن وجهته المقبلة لم تحسم بعد، وقد يعود لخوض استحقاقات خارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وستتجه بوصلة نجمة جودلفين الواعدة «ماونت بريز» إلى سباق الـ1000 غينيز الفرنسي بعد فوزها بلقب «جميرا الـ1000 غينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي، فيما قد يشد «رولينغ كورت» الرحال إلى أوروبا في الفترة المقبلة بعد إحراز لقب سباق «جميرا الـ2000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي وقد يكون مرشحاً للمشاركة في سباق دانتي ستيكس أو الغينيز.

وتأهل «ويست ايكر» إلى سباق «القوز للسرعة» في كـأس دبي العالمي بعد فوز الجواد المملوك لمايكل بلينكو وبقيادة كالوم شيفرد وإشراف جورج سكوت بلقب بسباق «ند الشبا تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 1.2 مليون درهم.

وحسم «فورت باين» بطاقة التأهل إلى سباق «جودلفين مايل» في الأمسية العالمية بعد فوزه بقيادة ادري دي فيز وإشراف نيكولاس كولوري بلقب سباق «برج النهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغة قيمة جوائزه 1.2 مليون درهم، فيما سيكون «توز» لاسطبل داكي من أبرز الأسماء التي قد توجد في سباق «دبي جولدن شاهين» بعدما تألق في أمسية «سوبر ساترداي» بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي لقب «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي.

وتألق «مبيد» لاسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة راي داوسن، في سباق «الجولة الثالثة من بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة في الشوط الأول لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، وقد يكون من أبرز الأسماء الحاضرة في سباق كحيلة كلاسيك للخيول العربية في النسخة المقبلة من كأس دبي العالمي.

انتصارات

وأعرب شارلي أبلبي عن سعادته بتحقيق الانتصارات المتميزة لخيول جودلفين في أمسية سوبر ساترداي ومن بينها فوز النجم الدولي «نيشنز برايد» الفائز بلقب سباق سنغسبيل ستيكس للفئة الثانية، وقال أبلبي: «نيشنز برايد» حجز مقعده في سباق دبي تيرف، وقد يواجه اختباراً صعباً في ظل وجود «رومانتيك واريور» في المنافسة، ولكنه سيكون جديراً بالمنافسة في السباق، أما «فيرست كونكويست» فسيعود إلى نيوماركت، وستتم مناقشة وجهته المقبلة لاحقاً.

وعلق المدرب العالمي سعيد بن سرور على مشاركة «باشن آند جلوري» وصيف السباق قائلاً: كنت سعيداً بأدائه، لقد خاض سباق كأس دبي الذهبية عدة مرات، وسنفكر في إشراكه مجدداً، ولكننا سننتظر لنرى كيف سيتعافى من هذا السباق قبل اتخاذ القرار في شأن وجهته المقبلة.

وافتتحت المهرة «ماونتن بريز» انتصارات خيول جودلفين في أمسية سوبر ساترداي بإحرازها لقب سباق جميرا 1000 غينيز «ليستد» محققة فوزها الثاني بعد تألقها في سباق موج ستيكس، إذ كشف المدرب شارلي أبلبي عن وجهة البطلة قائلاً: أعتقد بأننا سنوجه «ماونتن بريز» نحو سباق 1000 غينيز الفرنسي، لقد فازت بأول مشاركتين لها في مضمار راولي مايل، ولكنها لم تحب التعامل مع الانحدار في كلا المرتين، ولذا لا أرى أنها ستشارك في الغينيز هناك.

وعن تألق «رولينغ كورت» في سباق الـ2000 غينيز، قال شارلي أبلبي: أعتقد بأن «رولينغ كورت» سيواصل تطوره وسنعود به إلى أوروبا، ولا أريد أن أتحمس كثيراً بعد السباق مباشرة، ولكننا كنا نتوقع أن يكون جواداً ملائماً للسباقات على مسافة 2000 متر، ولذا سنرى ما إذا كنا سنتجه إلى سباق دانتي ستيكس أو سنخوض الغينيز قبله.

سعادة

أبدى الفارس وليام بيوك سعادته الكبيرة بإحراز 4 انتصارات «سوبر هاتريك» بشعار جودلفين في أمسية سوبر ساترداي مع «ماونت بريز» بطلة جميرا الـ1000 جينيز و«سيلفر نوت» الفائز بلقب سباق «دبي مدينة الذهب» و«نيشنز برايد» بطل «سنجسبيل ستيكس» و«رولينغ كورت» في سباق «جميرا الـ2000 جينيز»، وقال بيوك: «نيشنز برايد» حصان ثابت المستوى وسهل التعامل، وأنا أحبه، والفريق قام بعمل رائع لإعادته إلى هذا المستوى، وأعتقد بأنه سيتحسن بعد هذا السباق، ونعلم جميعاً مدى قوة «رومانتيك واريور»، ولن يكون دبي تيرف مهمة سهلة. ولكن «نيشنز برايد» حل ثالثاً في السباق قبل عامين. المسار والمسافة مثاليان له.

وتحدث ويليام بيوك عن «سيلفر نوت» قائلاً: قضى معظم الموسم الماضي في الولايات المتحدة، حيث اكتشفنا أنه فعال للغاية حينما يقود السباقات من الأمام. كان مرتاحاً تماماً وحقق فوزاً حاسماً. إنه جواد احترافي للغاية وشارك في سباقات قوية في مسيرته، ودائماً ما أظهر مستوى جيداً من القدرات.