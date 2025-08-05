«عفجان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في هولندا

أحرز الجواد «عفجان» بشعار «الشقب ريسينج»، لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بمحطته الهولندية الثامنة، أول أمس الأحد على مضمار «دوندخت العشبي» في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، ضمن النسخة الثانية والثلاثين.

وواصلت سباقات الكأس تألقها وحضورها القوي في المضامير الأوروبية، وحظيت بإشادة واسعة في هولندا، وأصداء واسعة، تقديراً لدور الإمارات الريادي، والمكانة المرموقة للحدث الذي بات الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في هولندا، بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لرفعة شأن الخيل العربي الأصيل عالمياً.

وحسم الجواد «عفجان» - تي إم فريد تكساس × مزون بنت عامر -، اللقب، بإشراف المدرب جون دو ميول، وقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، بعد أداء استثنائي مكنه من انتزاع الفوز في اللحظات الأخيرة.

وتخطى الجواد «عفجان» بفارق عنق «الزير» (المأمون مونلو × أسماء الخالدية بنت عامر) للمالك محمد فهد العطية، بإشراف المدرب فرانسوا روهو، وقيادة الفارس غيوم جيدج جاي، وجاء ثالثاً «سكا دو ليجل» (المرتجز × سيا بنت أكبر) للمالك مصطفى بوسيف، بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة إيكيم جيان بيرنارد.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 2150 متراً، بزمن قدره 2:21:02 دقيقة، وبلغت قيمة جوائزه 100 ألف دولار، وهي الأعلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، وشهد مشاركة 11 خيلاً تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية، للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

شهد السباق وتوج الأبطال أميرة عبيد الحفيتي سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا، وفيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية.

وقال مسلم العامري عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة «نفخر بالمكانة التنافسية الرفيعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي تجوب مضامير العالم بنجاحات مهمة ومكتسبات كبيرة، حيث أسهمت في تحقيق تطلعات وطموحات الملاك والمربين في أوروبا».

وأوضح أن سباق هولندا شهد مشاركة مميزة من نخبة المرابط، وانعكس بشكل كبير على المستوى الفني للسباق الذي حمل التنافس الكبير بجانب القوة والسرعة بكافة مراحله، ما يؤكد التحضير الكبير لكافة ملاك الخيل من أجل المشاركة في سباقات السلسلة الكلاسيكية المميزة والتنافس بقوة على اللقب الغالي.

وأكد أن النجاحات التي تجسدت ما هي إلا ثمرة لدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير سباقات الخيل العربي في كافة المضامير العالمية، معرباً عن اعتزازه بالأصداء الهولندية الواسعة، والأجواء المميزة التي صاحبت السباق، كما توجه بالتهنئة للأبطال الفائزين، وأشاد بالمشاركة الرائعة لنخبة الملاك ومرابط الخيل العربي.