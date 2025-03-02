«سوبر هاتريك» لجودلفين في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي»

تألقت خيول جودلفين في أمسية «سوبر ساترداي»، التي أقيمت أمس في مضمار ميدان العالمي، برعاية «طيران الإمارات»، البالغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 10 ملايين درهم. وأحرز الاسطبل الأزرق رباعية قوية في الحفل بقيادة وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي عن طريق النجمة الواعدة «ماونت بريز» بطلة «جميرا الـ1000 جينيز» و«سيلفر نوت» الفائز بلقب سباق «دبي مدينة الذهب» و«نيشنز برايد» بطل «سنجسبيل ستيكس» و«رولينغ كورت» بطل «جميرا الـ2000 جينيز»، كما شهدت الأمسية تألق «إمبريال إمبيرور» لـ«ديفا للسباقات» بعد فوزه بلقب سباق «آل مكتوم كلاسيك» بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار اللذين سجلا ثنائية في الأمسية.

وشهد الأمسية الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، والشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم وبحضور عدد من المسؤولين والملاك وجمهور من محبي سباقات الخيل.

وافتتحت انتصارات خيول جودلفين المهرة «ماونت بريز» بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بعد فوزها بلقب سباق «جميرا الـ1000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 800 ألف درهم وبرعاية «الإمارات سكاي واردز»، مسجلة زمناً قدره 1.38.06 دقيقة .

واقتنص «نيشنز برايد» لجودلفين لقب سباق «سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 1.4 مليون درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.47.24 دقيقة. وأكملت خيول جودلفين الثلاثية بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك بعدما سيطر الشعار الأزرق الملكي على المركزين الأول والثاني في سباق «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 1.4 مليون درهم بإحراز «سيلفر نوت» اللقب مسجلاً زمناً قدره 2.30.63 دقيقة.

وأضاف «رولينغ كورت» الانتصار الرابع لجودلفين والمدرب شارلي أبلبي والفارس وليام بيوك بعد فوزه بلقب سباق «جميرا الـ2000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 800 ألف درهم برعاية الإمارات للعطلات، مسجلاً زمناً قدره 1.35.52 دقيقة.

وحلق «إمبريال إمبيرور» لـ«ديفا للسباقات» بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 1.7 مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 2.3.67 دقيقة.