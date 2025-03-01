«سوبر ساترداي» أقوى المواجهات قبل كأس دبي العالمي

تنطلق، اليوم، أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» الكبرى؛ أبرز فعاليات «كرنفال سباقات دبي» التي تقام على مضمار ميدان العالمي برعاية «طيران الإمارات» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بإجمالي جوائز مالية يتجاوز 10 ملايين درهم، ويعد حفل اليوم الذي يتكون من 9 أشواط مهمة بمثابة بروفة مصغرة لأمسية «كأس دبي العالمي»، التي تقام يوم 5 أبريل المقبل بعد عيد الفطر المبارك، بمشاركة نخبة خيول العالم.

بطولة آل مكتوم

ويدشن فعاليات الأمسية سباق «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر«الفئة الأولى» على المسار الرملي برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 600 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً، ويتصدر الترشيحات «أنليشد» لإسطبلات الريف بإشراف الدكتور جابر بيطار، والذي يتميز بتصنيفه الأعلى بين الخيول المشاركة، وستكون المنافسة ساخنة على اللقب في ظل وجود «جعفر» لأبوبكر إقدورا بإشراف مصبح المهيري الحائز على المركز الرابع في الجولة الثانية، إلى جانب «طارق» لياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري القادم من انتصار مهم على مضمار العين.

تحدي المهرات

وتتنافس 6 مهرات بعمر الـ 3 سنوات في سباق «جميرا الـ 1000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم برعاية «الإمارات سكاي واردز»، ومن أبرز المرشحات للقب «ماونتن بريز» لـ جودلفين التي تخوض التحدي بطموح المحافظة على اللقب للشعار الأزرق الملكي، كما تبرز في الشوط «أوكتانز» بإشراف جيليرمو أريزكوريتا و«لكبا» بإشراف يان باربيروت.

«برج النهار»

وستتواصل الإثارة في سباق «برج النهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 1.2 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات» بمشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً، حيث يسعى «مبكر» بشعار شادويل وإشراف دووج واتسون لإحراز اللقب برغم المنافسة المتوقعة في ظل وجود الجواد الياباني «تي أو سانت دينيس» بإشراف دايسوكي تاكاياناغي بجانب «كاليوسترو» بإشراف حمد الجهني.

«ند الشبا تيرف سبرنت»

ويشهد سباق «ند الشبا تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة» على المسار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 1.2 مليون درهم برعاية «الإمارات للشحن الجوي» بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «تولى» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف المدرب مايكل كوستا صاحب ثلاث انتصارات متتالية منذ مطلع العام، كما يبرز في الشوط «بونتوس» بإشراف ميروسلاف نيسلانيك إضافة إلى «ويست إيكر» الفائز بلقب «بلو بوينت» الأسبوع الماضي.

«سنجسبيل ستيكس»

وسترتفع وتيرة التحدي في سباق «سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 1.4 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات» بمشاركة 9 خيول، أبرزها ثنائي جودلفين «نيشنز برايد» و«فيرست كونكويست» بإشراف شارلي أبلبي واللذان قد يدخلان في مواجهة مع «هولواي بوي» بإشراف كارل بورك.

«آل مكتوم كلاسيك»

وتصل الأمسية إلى القمة على لقب «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 1.7 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات» بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «كراون إستيت» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، ومن المتوقع أن يشهد الشوط منافسة قوية في ظل وجود «أرتوريوس» بشعار جودمونت بإشراف بوبات سيمار والذي يدفع في هذا الشوط بـ «إمبريال إمبيرور».

«دبي مدينة الذهب»

وسيكون الصراع ساخناً على لقب سباق «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغة قيمة جوائزه 1.4 مليون درهم برعاية «طيران الإمارات» بمشاركة 7 خيول، أبرزها «أربيان كراون» بشعار جودلفين بإشراف شارلي أبلبي العائد إلى المضامير بعد غياب 10 أشهر، حيث يخوض التحدي الأول على هذه المسافة كما سيكون رفيقه في الإسطبل «سيلفر نوت» القادم من أمريكا من بين الأسماء البارزة لانتزاع لقب السباق، بجانب «سي هيكتور» لمليح البسطي بإشراف جيمي أوسبورن.

«مهب الشمال»

ويسعى «توز» نجم سباقات السرعة لإسطبل داكي بإشراف بوبات سيمار إلى مواصلة انتصاراته على مضمار ميدان، عندما يخوض التحدي في الشوط الثامن «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 1.2 مليون درهم برعاية «emirates.com»، ويبرز في الشوط «دروز غولد» بشعار آر آر آر للسباقات بإِشراف جوليو أولاسكواجا، بجانب «أمريكيان ستيج» القادم من اليابان الذي يخوض التحدي للمرة الأولى في الإمارات.

السباق الختامي

ويختتم الحفل فعالياته عبر تحدي الأمهار في سباق «جميرا الـ 2000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم برعاية الإمارات للعطلات بمشاركة 10 خيول، حيث يدفع فريق جودلفين بالثنائي «هالاسان» و«رولينغ كورت» بإشراف شارلي أبلبي بجانب «ذا فينغال رافن» بإشراف جيمي أوسبورن.

وتحدث المدرب شارلي أبلبي عن مشاركة «نيشنز برايد» لجودلفين في سباق سنغسبيل ستيكس للفئة الثانية، والذي حل ثالثاً بفارق طول خلف «لورد نورث» و«دانون بيلوغا» في دبي تيرف للفئة الأولى في آخر ظهور له بمضمار ميدان في أمسية كأس دبي العالمي 2023، وقال أبلبي: «قدّم «نيشنز برايد» أداءً قوياً على هذا المضمار والمسافة في دبي تيرف قبل عامين، وخاض مشاركات ناجحة في الولايات المتحدة العام الماضي، وبصفته فائزاً بعدد من سباقات الفئة الأولى، فإنه سيكون منافساً بارزاً إذا قدّم أفضل ما لديه».

وعلق أبلبي على مشاركة «فيرست كونكويست» لجودلفين في الشوط ذاته قائلاً: «لم يكن أداء «فيرست كونكويست» سيئاً هذا الشتاء، وخرج بحالة ممتازة من سباق دبي ميلينيوم ستيكس، يستحق فرصة التقدم إلى مستوى أعلى، ولن يواجه مشكلة في العودة إلى مسافة 1800 متر.

تجربة أولى

وعن التجربة الأولى لـ «سيلفر نوت» بشعار جودلفين على مضمار ميدان عبر سباق «دبي مدينة الذهب» الحائز على 3 انتصارات في سباقات الفئة الثانية العام الماضي، أبرزها إلكورن ستيكس، مان أو وار ستيكس، وباولينغ غرين ستيكس، قال شارلي أبلبي: «إن «سيلفر نوت» قدّم سلسلة من العروض القوية في الولايات المتحدة العام الماضي، ولم يسبق له أن خاض سباقاً ضعيفاً، ومسافة الميل ونصف تناسبه في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يكون منافساً قوياً في هذه المجموعة».

وتطرق أبلبي إلى مشاركة «أرابيان كراون» العائد من غياب طويل قائلاً: «أرابيان كراون تعرض لانتكاسة أبعدته عن سباقات الصيف، وقررنا منحه الوقت الكافي للتعافي، لم يُظهر أي مشكلات خلال التدريبات، لكن هذه أول مشاركة له منذ فترة، ونتوقع أن يتحسن مستواه بعد هذا السباق».

«رولينغ كورت»

«وعن مشاركة رولينغ كورت»، الذي تلقى مؤخراً دعوة للمشاركة في الداربي الإنجليزي، قال شارلي أبلبي: «قدم رولينغ كورت عرضاً مبهراً في أول مشاركة له، وكرر التألق في أكومب ستيكس حين شغل المركز الثالث خلف جوادين متميزين، والخطة هي منحه مشاركة واحدة في دبي قبل العودة إلى أوروبا لخوض تجربة الكلاسيكيات، وسيُحدد هذا السباق ما إذا كنا سنتوجه نحو الغينيز أوالداربي».

وأضاف: «أما هالاسان، فقد أظهر تطوراً واضحاً منذ انطلاقته الأولى هذا الموسم، وجاء فوزه في تحضيري جميرا غينيز مدعوماً بانتصار «القدرة» لاحقاً في قطر. إنه جواد قوي وصادق، وينبغي أن يكون ضمن دائرة المنافسة مرة أخرى».

«ماونتين بريز»

وأكد أبلبي جاهزية «ماونتن بريز» لتحدي المهرات اليوم والتي تسعى إلى المضي على خطى أبطال جودلفين مثل موج وسندريلاز دريم بخوضها سباق جميرا 1000 غينيز قوائم، وعلق على مشاركة ماونتين بريز قائلاً: «كنا مسرورين للغاية بأداء «ماونتن بريز» في موج ستيكس، وكانت استراتيجيتنا دائماً التوجه إلى هذا السباق قبل احتمال خوض تجربة الغينيز في أوروبا، ولقد أظهرت تحسناً ملحوظاً بعد مشاركتها الأخيرة، وتبدو الأوفر حظاً لتحقيق الفوز هنا.