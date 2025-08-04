«نسيروني» بطلة الأوكس الألماني



حصدت «نسيروني» لقب سباق بريس دير ديانا «الأوكس الألماني» من الفئة الأولى لمسافة 2200 متر على مضمار دوسلدورف الألماني يوم أمس بقيادة ليون وولف وإشراف بي شيرجن مسجلة زمناً قدره 2.14.85 دقيقة نصف طول عن «إنورا» بقيادة لوكاس ديلوزير وإشراف هينك جريوي.

من جهة أخرى حلت المهرة «راغتايم» لجودلفين وصيفة في سباق تيست ستيكس للفئة الأولى لمسافة 1400 متر في مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية في أول مشاركة لها بسباقات الفئات وذلك بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف وليام موت بعد أداء مشرف وخسارتها بفارق رقبة عن «كيلوين» الفائزة بالمركز الأول بزمن قدره 1.23.20 دقيقة بقيادة جوز أورتيز وإشراف جورج أرنولد.