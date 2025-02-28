24 ساعة على انطلاق الأمسية الكبيرة «الإمارات سوبر ساترداي»

تتجه الأنظار غداً إلى مضمار «ميدان» العالمي الذي يستضيف أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» ثالث الأمسيات الكبرى لـ«كرنفال سباقات دبي»، التي ستقام برعاية «طيران الإمارات» بإجمالي جوائز مالية تتجاوز 10 ملايين درهم، بمشاركة نخبة من الخيول المحلية والعالمية تتنافس على 9 ألقاب ضمن الأمسية التي تعد بمثابة بروفة مصغرة لأمسية «كأس دبي العالمي» مسك ختام الموسم يوم 5 أبريل المقبل.

ويضم سباق الغد 9 أشواط مهمة ستكون هي المحك الأبرز قبل أمسية كأس دبي العالمي، وهي «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر«الفئة الأولى» على المسار الرملي، «جميرا الـ 1000 جينيز» المخصص للمهرات لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي، «برج نهار» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، «ند الشبا تيرف سبرنت» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، «سنجسبيل ستيكس» من «الفئة الثانية» لمسافة 1800 متر على المسار العشبي، «آل مكتوم كلاسيك» لمسافة 2000 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي، «دبي مدينة الذهب» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الثانية» على المسار العشبي، «مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المسار الرملي، جميرا الـ2000 جينيز» لمسافة 1600 متر «قوائم» على المسار العشبي.

من جهة أخرى، وصلت مجموعة من الخيول الأبطال إلى دبي بعد مشاركتها في سباقات النسخة السادسة لأمسية كأس السعودية التي أقيمت في الرياض مؤخراً، حيث ستتجه بوصلة مشاركات عدد من الخيول الفائزة إلى سباقات الأمسية العالمية التي يستضيفها مضمار ميدان يوم 5 أبريل المقبل في كأس دبي العالمي.

ومن أبرز الخيول التي حطت رحالها في دبي خلال الساعات الماضية، «فوريفر يونغ» بطل كأس السعودية «2025» والذي يملك سجلاً حافلاً بالإنجازات أبرزها فوزه بلقب «ديربي الإمارات» للفئة الثانية في النسخة الماضية بمضمار ميدان، بجانب الفوز بلقب الديربي السعودي، وإحرازه المركز الثالث في «كنتاكي داربي»، ليخوض التحدي في دانة الدنيا بطموح مواصلة انتصاراته العالمية عندما يشارك في سباق كأس دبي العالمي للفئة الأولى والبالغة جائزته المالية 12 مليون دولار، برعاية «طيران الإمارات»، حيث أثبت الجواد القادم من اليابان بأنه من أبرز المرشحين لانتزاع اللقب بعد حسم المواجهة المثيرة مع «رومانتيك واريور» في السعودية.

ووصل «رومانتيك واريور» أيضاً إلى دبي بعد ختام مشاركته السعودية والذي سيشارك في سباق دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي، حيث سيخوض الجواد التحدي الثاني له في دبي بعد فوزه الشهر الماضي بلقب سباق جبل حتا في أمسية فاشن فرايداي، ضمن كرنفال سباقات دبي، وسيكون من الأسماء البارزة في الأمسية العالمية نظراً لسجله المميز ورصيده الحافل بالانتصارات بواقع 18 فوزاً، من بينها 10 انتصارات مهمة في سباقات الفئة الأولى، أبرزها «كأس هونغ كونغ» ثلاث مرات.

ومن ضمن الخيول اليابانية المتواجدة في دبي، «أوشبا تيسورو» وصيف النسخة الماضية من كأس دبي العالمي وحامل اللقب في النسخة قبل الماضية 2023.

وحسمت مجموعة من الخيول الفائزة في كأس السعودية وجهتها المقبلة في أمسية كأس دبي العالمي، من بينها الجواد الياباني «شن امبرور» الذي ستكون وجهته سباق «دبي شيماء كلاسيك» بعد إنهاء المهمة بنجاح في السعودية بانتزاعه كأس نيوم للفئة الثانية لمالكه سيسوما فوجيتا.

وستتجه بوصلة مشاركات «غولدن فيكوما» إلى سباق «ديربي الإمارات» في أمسية كأس دبي العالمي بعد بعد فوزه الأخير بلقب كأس الديربي السعودي للفئة الثالثة لمالكه محمد أحمد علي السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي وهو الإنجاز الذي أهدى من خلاله الإمارات فوزاً ثميناً في أمسية كأس السعودية بعد حسمه لقب السباق الذي امتدت مسافته لـ1600 متر.