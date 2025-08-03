11 خيلاً تتنافس على كأس رئيس الدولة في هولندا اليوم

يحتضن مضمار «دوندخت» العشبي بمدينة لاهاي بمملكة هولندا، اليوم، المحطة الثامنة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة سباقات النسخة الثانية والثلاثين للسلسلة العالمية المرموقة.

وتحظى سباقات الكأس الغالية برعاية واهتمام القيادة الرشيدة، دعماً للملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعاً لهم على اقتناء وتربية الخيل العربي، للحفاظ على مكانته الأصيلة ورفعة شأنه عالمياً، بما يسهم في تحقيق صناعة متطورة لسباقات الخيل العربي، وفق أعلى المعايير.

ويعد سباق المحطة الهولندية الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي بمملكة هولندا، حيث تبلغ قيمة جوائزه 100 ألف دولار، ويشهد مشاركة 11 خيلاً، تمثل نخبة مرابط وإسطبلات الخيل العربي في هولندا والقارة الأوروبية في السباق، الذي يقام لمسافة 2150 متراً للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق، ضمن الفئة الثالثة.

وتضم القائمة مجموعة مميزة من الخيول، من بينها «عفجان»، و«الزير»، كما تشارك حاملة لقب النسخة الماضية الفرس «فريدة بي».

وقال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: إن سباقات الكأس الغالية تواصل تحقيق أهدافها في صناعة سباقات قوية للخيل العربية بجودة عالية، ومكانة مرموقة على الصعيد العالمي، ما يسهم في تشجيع وتحفيز الملاك والمربين على زيادة الاهتمام بتربية واقتناء الخيل العربي، وإعلاء شأنه بكل دول العالم.

وأضاف: «نفخر باستمرارية السباقات ووصولها إلى مملكة هولندا، في ظل مشاركة كبيرة من أبرز المرابط والملاك، ما يعكس قيمتها وريادتها كونها أفضل وأغلى سلسلة سباقات للخيل العربي في العالم».

وأوضح أن النجاحات التي نراها اليوم تعود للدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحرص سموه الكبير على الارتقاء بسباقات الخيل العربي، وتعزيز حضورها في المحافل العالمية».