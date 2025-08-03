خيول جودلفين تطارد القمة في 4 مضامير عالمية

تخوض خيول جودلفين التحدي في عدة مضامير عالمية اليوم، أبرزها مشاركة المهرة المتطورة «سبيريتد ستايل» في تحدي السباقات الكلاسيكية، عبر «سباق بريس دير ديانا» «الأوكس الألماني» من الفئة الأولى في دوسلدورف، و«إيست أفينيو» الذي يسعى في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالفئة الثالثة، بمشاركته في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، وعودة المهرة الموهوبة «ديلورين» إلى المسارات العشبية، لخوض «سباق بوكر أب ستيكس» للفئة الثالثة، على مضمار إيليس بارك بالولايات المتحدة، وخوض المهرة «وات أباوتزم» سباق بري دو بسيش للفئة الثالثة، على مضمار دوفيل في فرنسا.

وتتطلع المهرة «سبيريتد ستايل»، بإشراف شارلي أبلبي، إلى كسب تحدي السباقات الكلاسيكية في سباق بريس دير ديانا «الأوكس الألماني» من الفئة الأولى، في دوسلدورف، بعد فوزها الأخير في سباقات ليستد.

واستهلت «سبيريتد ستايل» مسيرتها في مايو، وحققت الوصافة في أول مشاركة لها على مسافة ميل وربع الميل، في سباق مبتدئات على مضمار أسكوت، قبل أن تفوز على نفس المسافة في مضمار هايدوك بارك في الشهر ذاته، لتؤكد تطورها اللافت، بفوز مريح على مسافة 12 فيرلونغ «2400 متر»، في سباق ريك آند ماري هامبرو أفرو دايت ستيكس (ليستد) في نيو ماركت، خلال يوليو، متفوقة على مهرات أكبر منها سناً.

وأشاد شارلي أبلبي بأداء «سبيريتد ستايل» في الفترة الماضية، وقال إنها قدمت أداءً قوياً، مع التقدم في المسافة والأرضية المعتدلة الضاربة نحو اللين في نيو ماركت، حيث تشير التوقعات إلى أن الأرضية ستكون أكثر تحدياً في ألمانيا، كما أن السباق يمثل خطوة كبيرة من حيث المستوى، لافتاً إلى أن «سبيريتد ستايل» تتطور بشكل مستمر، وهذه هي الفرصة الأخيرة لمواجهة بنات جيلها على هذا المستوى وهذه المسافة، لذلك تستحق خوض هذه التجربة، مبدياً تفاؤله بقدرتها على تقديم عرض مميز.

وينتقل «إيست أفينيو» من كنتاكي إلى ويست فيرجينيا، سعياً لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بالفئة الثالثة، عبر مشاركته في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، على مضمار ماونتينير بارك، بعد استعاد توازنه عقب أداء متوسط في ديربي كنتاكي خلف «سوفرينتي»، وحقق فوزاً صريحاً من البداية حتى النهاية في سباق مات وين ستيكس للفئة الثالثة، على مضمار شرشل داونز، في يونيو.

ودشن «إيست أفينيو» مسيرته بإشراف المدرب بريندان وولش، بفوزين رائعين، أبرزهما انتصاره المميز في بريدرز فيوتشريتي للفئة الأولى، على مضمار كينيلاند، قبل أن تتسبب عثرة مبكرة في ضياع فرصته في سباق بريدرز كب جوفينيل للفئة الأولى، وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يضيف فوزاً ثانياً من الفئة الأولى إلى رصيده، خلال مشاركته في بلو غراس ستيكس على مضمار كينيلاند في أبريل، قبل خطف الفوز منه في الأمتار الأخيرة.

وقال مايكل باناهان مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: إن «إيست أفينيو» يبدأ النصف الثاني من موسمه، بالمشاركة في سباق ويست فيرجينيا داربي للفئة الثالثة، حيث يشعر المدرب بريندان بارتياح لمستوى أدائه خلال الأسابيع الأخيرة، بعد مؤشرات إيجابية على جاهزيته، لافتاً إلى أن تدريباته سارت بشكل جيد في الفترة الماضية، وكان أداؤه مميزاً للغاية في تمرينه الأخير في شرشل داونز، ويتطلعون إلى أن يشكل هذا السباق محطة إعداد مناسبة لسباق ديربي بنسلفانيا للفئة الأولى في سبتمبر، وسيكون أحد أبرز المرشحين اليوم.

عودة «ديلورين»

من جهة أخرى، تعود المهرة متعددة القدرات «ديلورين» إلى المسارات العشبية، لخوض سباق بوكر أب ستيكس للفئة الثالثة، على مضمار إيليس بارك بالولايات المتحدة، بعد أن حققت بإشراف المدرب إوين هارتي، فوزها الأول على الأرضية الاصطناعية على مضمار بريسك آيل داونز في أكتوبر، قبل أن تسجل انتصاراً قوياً على العشب، على مضمار تامبا باي داونز، في ديسمبر.

وقال مايكل باناهان، إن «ديلورين» أعطت مؤشرات إيجابية منذ مشاركتها الأخيرة، ويأمل المدرب إوين أن تحقق أداءً أفضل مع عودتها إلى العشب، مشيراً إلى أنها قادرة على المنافسة، وتقديم مستوى مشرف، وإذا كانت أرضية السباق في صالحها، فقد تتمكن من تحقيق مركز متقدم جديد في سباقات الفئات، وربما تحصد فوزها الأول على هذا المستوى.

ويخوض إوين هارتي كذلك سباق كاي واي داونز بريفيو تيرف كب، مع «ملتي تاسك»، البالغ من العمر أربع سنوات، الذي يتطلع لتحقيق فوزه الثالث توالياً، في أول مشاركة له على مستوى السباقات المصنفة، بعد فوزه على مضمار شرشل داونز، وآخر على مضمار إيليس بارك.

انتصار جديد

من جانب آخر، تبحث المهرة «وات أباوتزم» عن انتصار جديد في سباق بري دو بسيش للفئة الثالثة، على مضمار دوفيل في فرنسا، معلنة عودتها إلى المسافة التي شهدت أولى انتصاراتها، بإشراف أندريه فابر، حيث استهلت مسيرتها بفوز على مسافة الميل وربع الميل، في سباق مبتدئات بشانتيه، أواخر أبريل، قبل أن تشارك مرتين لاحقاً على مسافات أقصر.