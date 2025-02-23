«غولدن فيكوما» يهدي الإمارات لقب «الديربي السعودي»

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، فعاليات النسخة السادسة من أمسية كأس السعودية التي أقيمت، أمس، على ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، وأسفرت أبرز نتائج الأمسية عن فوز الجواد «غولدن فيكوما» بلقب كأس الديربي السعودي للفئة الثالثة لمالكه محمد أحمد علي السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة الفارس كونور بيسلي ليهدي الإمارات فوزاً ثميناً في السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر بعد أن سجل زمناً قدره 1.38.19 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «شين فوريفر» بقيادة أكيرا ساغوارا وإشراف هايديكي موري.



وحسم الجواد «فوريفر يونغ» الصراع على لقب النسخة السادسة من كأس السعودية والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار لمسافة 1800 متر لمالكه الياباني سيسوما فوجيتا بإشراف المدرب يوشيتو ياهاغي وبقيادة الفارس ريوسي ساكاي، ليعانق اللقب بزمن قدره 1.49.09 دقيقة بعد منافسة شرسة بفارق رقبة عن الوصيف «رومانتيك واريور» بإشراف المدرب داني شوم وقيادة الفارس جيمس ماكدونالد، وجاء في المركز الثالث «أوشبا تيسيرو» بطل كأس دبي العالمية في نسخة 2023 بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي.

وكانت فعاليات اليوم الأول من أمسية كأس السعودية شهدت تألق الجواد القادم من الإمارات «آر بي كينج ميكر» للإسطبلات الوطنية الإماراتية، بإشراف المدرب هلال العلوي، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، بعد فوزه بلقب النسخة الرابعة من كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة للفئة الأولى، والبالغ جائزته 1.5 مليون دولار.