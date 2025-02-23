ماراثون وديربي في السباق العاشر بمضمار العين

يقيم مضمار نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء اليوم، سباقه العاشر بالموسم، الذي يشهد ديربي العين، والجولة الثانية من سلسلة «الماراثون».

ويتوقع أن تكون الإثارة حاضرة بقوة في الشوط السابع والرئيس بالأمسية، والذي يشهد سباق الجولة الثانية من سلسلة ماراثون العين. وتتجه الأنظار في الشوط الثالث لسباق ديربي العين (هيبة) لمسافة 1800 متر، حيث تتسابق نخبة من الخيول عمر أربع سنوات فقط (إنتاج الإمارات).

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول لمسافة 1800 متر للخيول عمر أربع سنوات فما فوق (تكافؤ). وفي الشوط الثاني لمسافة 1800 متر تتنافس الخيول، التي لم تفز بثلاثة سباقات عمر خمس سنوات فما فوق، وتظهر الخيول المبتدئة في الشوط الرابع، بينما ينطلق الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المبتدئة عمر أربع سنوات، وفي الشوط السادس تتسابق الخيول ( توليد الإمارات) عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر.