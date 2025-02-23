«دبي فيوتشر» لجودلفين يحلق بـ«كأس ند الشبا» في ميدان

حلق «دبي فيوتشر» لجودلفين بلقب «كأس ند الشبا» في الأمسية الثالثة عشرة لكرنفال سباقات دبي، التي استضافها مضمار ميدان برعاية «موانئ دبي العالمية»، والتي اشتملت على 8 أشواط، فيما خطفت المهرة «تشويزيا» لمحمد النابودة لقب سباق «بلانشاين».

واستعاد «دبي فيوتشر» لجودلفين ذاكرة انتصاراته بعد غياب 14 شهراً بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف المدرب سعيد بن سرور محققاً انتصاراً مهماً بعد فوزه بلقب كأس ند الشبا لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي للفئة الثالثة والبالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.57.55 دقيقة بفارق أربعة أطوال وربع الطول عن «كينغ أوف كونكويست» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وبإشراف شارلي أبلبي واحتل المركز الثالث «ونسموذ أوبريتر» بقيادة كونور بيسلي وبإشراف بريان إليسون.

وواصلت «تشويزيا» بطلة سباق «كيب فيردي» الماضي بشعار محمد النابودة التألق في مضمار ميدان بقيادة مايكل بارزالونا وبإشراف سيمون وإد كريسفورد بعد فوزها بلقب «بالانشاين» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم، مسجلة زمناً قدره 1.48.78 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رأس عن «سندريلاز دريم» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي، فيما جاءت «إيزي ويذ مي» في المركز الثالث بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف نيلز بيترسن.

سباق البستكية

وانتزع «غلاكتيك ستار» لقب سباق البستكية في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي من فئة ليستد والبالغ مجموع جوائزه 800 ألف درهم، وذلك بقيادة ريتشارد مولن وإشراف بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.59.33 دقيقة بفارق رأس عن «هارت أوف أونر» بقيادة صافي اوسبورن وإشراف جيمي أوسبورن، وحل في المركز الثالث «أونيست مون» بشعار عبدالله المنصوري بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

أوكس الإمارات

وحلقت المهرة «كوين أزتيكا» لـجلاسنر ريسنغ إيه بي إس بقيادة كارلوس لوبيز وبإشراف نيلز بيترسن بلقب «أوكس الإمارات» الخاص بالمهرات لمسافة 1900 متر في الشوط الرابع للفئة الثالثة على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 800 ألف درهم مسجلة زمناً قدره 2.0.43 دقيقة بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أريغاتو غوزيماسو» بقيادة برناردو بينيرو وبإشراف سالم بن غدير، فيما جاءت «تسواهن» في المركز الثالث بقيادة كونور بيسلي وبإشراف أحمد بن حرمش.

«ميناء راشد»

وحقق «اكسبريرت تشويس» لسكاي للسباقات بقيادة جيم كرولي وإشراف جوليو أولاسكواجا لقب سباق «ميناء راشد» في الشوط الافتتاحي لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي «تكافؤ» والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.37.37 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «البوسنيا» بقيادة فاكلاف جاناسك وإشراف جيليرمو اريزكوريتا، وجاء في المركز الثالث «تهديد» لعبدالعزيز متعب الشمري بقيادة جول موبيان وإشراف أحمد المحيربي.

وفاز «ماغنوم أوبوس» للربع للسباقات بقيادة باتريك دوبس وإشراف سايمون وإد كريسفورد بلقب الشوط الثالث «دي بي ورلد اللوجستية» لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.49.01 دقيقة بفارق رقبة عن «فولك فستيفال» بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير، وجاء في المركز الثالث «ماكس ميهم» لنبراس ريسنج بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف هلال كوبيسي.

ونجح «كلاسيك سيتي» لأرنست أوتيل في إحراز لقب سباق «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بقيادة ألكسندر دا سيلفا وإشراف المالك نفسه، مسجلاً زمناً قدره 2.5.04 دقيقة بفارق ستة أطوال وربع الطول عن «الرائد» بقيادة راي داوسون وإشراف مايكل كوستا، وجاء في المركز الثالث «أرابيان تيل» بقيادة لورينزو بوتزولو وإشراف بوبات سيمار.

وختم «سمارت سيستم» لسيميون بوياروف بقيادة كونور بيسلي وإشراف علي البدواوي على آخر ألقاب الأمسية في الشوط الثامن «سباق ميناء جبل علي» لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.12.07 دقيقة بفارق طولين وربع الطول عن «بن بورتريه» للربع للسباقات بقيادة باتريك دوبس وإشراف سايمون وإد كريسفورد وجاء في المركز الثالث «خمسين» لأحمد الصابري بقيادة راي داوسون وإشراف سلمان الصابري.

سعادة

وأعرب سعيد بن سرور عن سعادته بفوز «دبي فيوتشر» بسباق ند الشبا تروفي الجواد الفائز سابقاً بكأس البحرين الدولي للفئة الثالثة عام 2022، وصاحب انتصارين في سباقات ليستد بمضمار ميدان، وقال سعيد بن سرور: تعرض «دبي فيوتشر» لانتكاسة، لذا منحناه فترة راحة، ومنذ وصوله إلى دبي قبل شهرين، كان في حالة جيدة، وقدم أداءً رائعاً في آخر حصتين تدريبيتين.

وأضاف بن سرور قائلاً: الفارس سيلفستر أراد أن يقود السباق من الأمام، لكنني طلبت منه أن يبقى في المركز الأخير ويمنح الجواد فرصة بعد غيابه الطويل، إنه جواد قوي ودائماً ما يبذل جهده، وعندما يشارك في السباق المناسب في التوقيت الصحيح، فإنه يقدم أداءً استثنائياً، وأعتقد أنه قادر على تحقيق أداء قوي في دبي غولد كب لمسافة ميلين، باستخدام نفس التكتيك.