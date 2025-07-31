خيول الإمارات تواصل التحدي في مهرجان «جودوود»

«ماكسيمايزد» لجودلفين جاهز لتحدي «ريتشموند ستيكس»

تواصل خيول الإمارات التحدي في مهرجان «جودوود»، عبر مشاركتها في فعاليات اليوم الثالث من الحفل الإنجليزي، الذي يضم 7 أشواط على مضمار «جودوود» بالمملكة المتحدة، فيما أسفرت نتائج أهم الأشواط، يوم أمس، عن فوز «قيراط» بشعار جودمنت بلقب «سسيكس ستيكس» لمسافة الميل «1600 متر» من الفئة الأولى، بقيادة الفارس، ريتشارد كينغسكوت، وإشراف المدرب رالف بيكيت، مسجلاً زمناً قدره 1.37.92 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بقيادة سين ليفي، وإشراف المدرب ريتشارد هانون.

وتتواصل، اليوم، فعاليات اليوم الثالث للمهرجان، الذي يضم 7 أشواط، أبرزها سباق الفئة الأولى للمهرات «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر، ويتطلع «ماكسيمايزد» لجودلفين إلى تقديم أداء أفضل على مستوى سباقات الفئة الثانية عبر سباق «ريتشموند ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، بعد تعرض المهر، الذي يدربه شارلي أبلبي لأول خسارة في مسيرته بسباق «جولاي ستيكس» للفئة الثانية في نيوماركت في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تراجع إلى المركز الخامس، بعدما بدا أنه في موقع قوي مع اقترابه من الفيرلونغ الأخير.

ويخوض «رهيب» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم سباق «غوردون ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 2400 متر تحت إشراف المدرب روجر فاريان.

وكان «ماكسيمايزد» قد حقق فوزاً سهلاً على «تايم تو تيرن»، الفائز لاحقاً بسباق بات إدري ستيكس «ليستد»، في أول ظهور له في هايدوك بارك، كما تفوق بسهولة على «هافانا هوريكين»، الفائز لاحقاً بسباق ويندسور كاسل ستيكس «ليستد»، وذلك في سباق وودكوت ستيكس على مضمار إبسوم داونز.

وقال شارلي أبلبي: «قدم «ماكسيمايزد» أداء متماسكاً قبل مشاركته في «جولاي ستيكس»، لم نجد عذراً واضحاً لذلك الأداء، لكن ربما كانت الأرضية أسرع من اللازم، خرج من السباق بحالة جيدة، وسنستخدم له هذه المرة غطاء الخدود نأمل أن يسعفه ذلك باستعادة المستوى، الذي أظهره في بداية الموسم، ما يجعله قادراً على المنافسة».