«دبي لسباق الخيل» يعلن انضمام أربعة من سباقات كأس دبي العالمي لسلسلة تحدي «بريدرز كب»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن شراكته مع سلسلة تحدي بريدرز كب «بريدرز كب تشالنج سيريز»، التي سيحصل من خلالها الفائزون في سباقات كأس دبي العالمي «فئة 1»، ودبي غولدن شاهين «فئة 1»، ولونجين دبي شيماء كلاسيك «فئة 1»، ودبي تيرف «فئة 1»، على دخول تلقائي للمشاركة في بطولة «بريدرز كب» المقبلة.

وبهذه الخطوة المهمة، تعزز أمسية كأس دبي العالمي المقررة إقامتها السبت الموافق 5 أبريل المقبل في مضمار ميدان العالمي، مكانتها الدولية بوصفها من أهم فعاليات سباق الخيل والفروسية حول العالم بما تستقطبه من أفضل وأقوى الخيول، والملاك، والمدربين والفرسان من مختلف الدول والقارات.

راشد بن دلموك: الشراكة تمثل تطوراً مهماً في عالم سباقات الخيل الدولية وترسخ مكانة «كأس دبي العالمي»

وقال الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: يمثل هذا التعاون تطوراً مهماً في سباقات الخيل الدولية، حيث يعزز مكانة كأس دبي العالمي و«بريدرز كب» بوصفهما اثنين من أبرز السباقات العالمية، ونحن سعداء بهذه الشراكة، ونثمّن جهود فريق «بريدرز كب» في توسيع نطاق السلسلة، ما يمنح الفائزين بأربعة سباقات من أمسية كأس دبي العالمي 2025 فرصة المنافسة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، كما نتطلع لاستقبال أبطال بريدرز كب 2025 في كأس دبي العالمي 2026 خلال شهر مارس المقبل.

وسيحصل الفائزون في سباقات كأس دبي العالمي «فئة 1»، ودبي غولدن شاهين «فئة 1»، ولونجين دبي شيماء كلاسيك «فئة 1»، ودبي تيرف «فئة 1» على دخول تلقائي في سباقات «بريدرز كب»، المقابلة لكل من: سباق كأس دبي العالمي «بريدرز كب كلاسيك»، ودبي غولدن شاهين «سيغامس بريدرز كب سبرينت»، ودبي شيماء كلاسيك «لونجين بريدرز كب تيرف»، ودبي تيرف «بريدرز كب مايل».

ومن المقرر أن ينطلق سباق «بريدرز كب» هذا العام في مضمار ديل مار- كاليفورنيا، في الفترة من 31 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وقال درو فليمنغ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «بريدرز كب» المحدودة: يسرنا الإعلان عن توسيع سلسلة سباقات «بريدرز كب» الدولية بإضافة سباقات كأس دبي العالمي، ودبي غولدن شاهين، ودبي شيماء كلاسيك، ودبي تيرف، إلى سلسلة السباقات.

تعكس الشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل التقدم المستمر نحو توحيد الجهود ودعم تلك السباقات على المستوى العالمي، ومكافأة المتنافسين الدوليين للمنافسة على أرفع الألقاب، كما نقدر التعاون المثمر مع نادي دبي لسباق الخيل لإتاحة الفرصة للمتنافسين في تلك السباقات للتميز، ونتطلع للترحيب بالفائزين الأربعة في تحدي سلسلة «بريدرز كب» من «ميدان» في مضمار «ديل مار».

وتشمل مزايا الاتفاق بين شركة «بريدرز كب» المحدودة ونادي دبي لسباق الخيل حصول الفائزين بسباقات «بريدرز كب» الأربعة على تذكرة عبور للدخول المجاني والمشاركة في السباقات المقابلة لها في كأس دبي العالمي 2026.

كما ستتكفل الشركة بدفع رسوم دخول الفائزين في السباقات الأربعة في دبي للمشاركة في بريدرز كب 2025، وستقدم بدل سفر لجميع الخيول المشاركة من خارج أمريكا الشمالية، على أن يتم ترشيح الفائز بالتحدي للمشاركة في بطولة «بريدرز كب» بحلول الموعد النهائي قبل المشاركة في 20 أكتوبر المقبل للحصول على المكافآت.