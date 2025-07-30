«دبي تريجر» لجودلفين تتألق في افتتاح مهرجان «جودوود»

«روزاليون» يقود طموحات خيول الإمارات في قمة اليوم

تألقت المهرة «دبي تريجر» لجودلفين في انطلاقة مهرجان «جلوريوس جودوود» على مضمار جودوود في المملكة المتحدة بعد فوزها بلقب سباق المهرات لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلة زمناً قدره 1.10.13 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن «أندر ذا تويلايت» بقيادة روزا ريان وإشراف مايكل بليك.

وحلق «اسكندنافيا» لمايكل تابور وديريك سميث ومسز جون ماجنير بلقب الشوط التحمل الرئيسي «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر من «الفئة الأولى» بقيادة واين لوردان وإشراف المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين مسجلاً زمناً قدره 3.27.96 دقائق بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إلينوي» بقيادة ريان مور وإشراف أوبراين أيضاً، فيما حل في المركز الثالث «سويت ويليام» بقيادة روبرت هافلين وإشراف جون وثادي جوسدن.

وخلال فعاليات الافتتاح وقع حادث مأساوي بعد تعرض الجواد «تروشان» بطل نسخة 2021 لإصابة قاتلة، لتودع الفارسة هولي دويل الجواد الذي حققت معه العديد من البطولات برسالة حزينة.

وحل «موريس دانسر» لجودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف جون وثادي جوسدن وصيفاً في سباق «فينتج ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بعد صراع مثير بفارق رأس عن «زافاتيري» بطل السباق بقيادة شارلز بيشوب وإشراف إيف جونسون هوتون محققاً زمناً قدره 1.26.43 دقيقة.

«روزاليون» يطارد القمة

من جهة أخرى، تواصل خيول الإمارات التحدي في مهرجان جودوود عبر مشاركتها ضمن فعاليات وأشواط اليوم الثاني من الكرنفال أبرزها الشوط الرئيسي «قطر سسيكس ستيكس» لمسافة الميل «1600 متر» من الفئة الأولى بمشاركة «روزاليون» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف المدرب ريتشارد هانون، ومن المتوقع أن يشهد الشوط منافسة قوية في ظل مشاركة أسماء بارزة على رأسها «فيلد أوف جولد» بشعار جودمنت بطل سباق 2000 جينيز الايرلندي.

وتعود «رومانتيك ستايل» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي إلى المنافسات عبر سباق أوك تري ستيكس للفئة الثالثة في لمسافة 1400 متر ويشهد السباق مشاركة «جبارة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف روجر فاريان و«برايت ثندر» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك.

ويشارك جواد الإنتاج المحلي لجودلفين «مليتاري كود» بإشراف شارلي أبلبي في سباق «مولكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر للفئة الثالثة بجانب «ديكينزيان» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفن ريان.

وتحدث شارلي أبلبي عن مشاركة خيول جودلفين في المهرجان والتي يشرف على تدريبها، وقال: تعود «رومانتيك ستايل» للمنافسة على مسافة أطول، رغم أن السباق في جودوود يقام على سبعة فيرلونغ «1400 متر» سريع، وهو ما يأمل أن يناسبها.

مشيراً إلى أن تحضيراتها كانت سلسة، وإذا قدمت مستواها الحقيقي، ستكون حاضرة في المنافسة على اللقب.