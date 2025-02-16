«كرييتف ستوري» لجودلفين يواصل التألق في «ميدان»

واصل «كرييتف ستوري» بشعار جودلفين التألق في مضمار ميدان بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي بانتزاع لقب الشوط السادس والرئيس بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي في الأمسية الثانية عشرة لكرنفال سباقات دبي، والتي اشتملت على 8 أشواط مميزة، وشهد الحفل إحراز المدرب أحمد بن حرمش، بجانب الفارسين كونور بيسلي وباتريك دوبس. لم يشهد شوط الافتتاح للخيول العربية مفاجآت بعد أن حقق «صلب» للخيالة السلطانية العمانية اللقب بقيادة الفارس حامد البوسعيدي، وإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي لقب «سباق الطاير للسيارات» لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 140 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.16.69 دقيقة.

الشوط الثاني

وحلق «فالديفيا» بشعار سلطان السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش بلقب سباق التكافؤ «لينكون كورسير» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.2.22 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «خطاب» بشعار شادويل بقيادة عبدالعزيز البلوشي وإشراف علي البدواوي.

وحقق «سير هارموني» لحمدان سلطان السبوسي بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش، لقب السباق الثالث للخيول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه المالية 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.24.89 دقيقة.

الشوط الرابع

وتألق «ماراكول» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بقيادة لورينزو بوتزولو وإشراف جوليو أولاسكواجا في الشوط الرابع للسرعة «لينكون أفياتور» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 58.11 ثانية، واقتنص «كيوبيد دريم» للوكل كريتر ريسنج بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري لقب الشوط الخامس «سباق لينكون برزيدنشال» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.36.64 دقيقة.

الشوط الرئيس

وأكد «كرييتف ستوري» لجودلفين تفوقه بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي في الشوط السادس والرئيس «سباق لينكون أفياتور برزيدنشال» أهم أشواط الأمسية لمسافة 1400 متر «هانديكاب» والبالغ مجموع جوائزه 350 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 1.22.82 دقيقة، وانتزع «مشكور» لمروان البيضائي بقيادة ادري دي فريز وإشراف المالك نفسه لقب الشوط السابع «سباق لينكون» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.20.84 دقيقة.

وختم «نو ريتريت» بشعار فيكتورياس بقيادة ادري دي فريز وإشراف فوزي ناس على آخر ألقاب الأمسية بعد أن حقق التوقعات في الشوط الثامن «سباق لينكون نافيجيتور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم، محققاً المركز الأول بزمن قدره 2.20.84 دقيقة.

من جهته، أعرب الفارس وليام بيوك عن سعادته بلقب السباق الرئيس على صهوة «كرييتيف ستوري» بشعار جودلفين، وقال: «إن البطل جواد رائع رغم أنه جاء إلى مضمار ميدان دون فوز هذا الشتاء، بعد مشاركته في بعض السباقات المتميزة للمبتدئين في بريطانيا.

من جانب آخر، أبدى مروان البيضائي مالك «مشكور»، سعادته الكبيرة بفوز جواده بلقب الشوط السابع في مضمار ميدان، وقال لـ«البيان»: البطل سبق له المشاركة 3 مرات على مضمار جبل علي، لكن أثبت تألقه بعد اختيار السباق لمسافة أطول بلغت 2200 متر، مشيراً إلى أن الوجهة المقبلة قد تكون مضمار أبوظبي على المسافة ذاتها أو لمسافة أطول، وتوجه البيضائي في ختام حديثه بالشكر والتقدير إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباقات الخيل، وإلى المهندس محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباق الخيل، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير سباقات خيول سموه، على الدعم الكبير وتذليل جميع عقبات المشاركة أمام الملاك، كما توجه بالشكر إلى علي آل علي، عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل.