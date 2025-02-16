نخبة الخيول تتنافس على «كأس أبوظبي الذهبية»

يشهد نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم حفل سباقاته الحادي عشر، الذي يتألف من 7 أشواط قوية، تشهد مشاركة 88 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 1.866 مليون درهم، يبرز منها سباق كأس أبوظبي الذهبية في الشوط السادس، الذي تبلغ جائزته المالية مليون درهم.

وينطلق الحفل عند الرابعة عصراً بسباق أبوظبي كلاسيك للمهرات من إنتاج الإمارات لمسافة 1400 متر، بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجائزته 100 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق أبوظبي كلاسيك للمهور لمسافة 1400 متر بجائزة 100 ألف درهم ومشاركة 14 خيلاً، ويشهد الشوط الثالث مشاركة خيول الفئة الأولى، وعددها 16 خيلاً على لقب سباق «واحة ليوا»، لمسافة 1400 متر بجائزة 300 ألف درهم، وينتقل الحفل في رابع أشواطه إلى الجولة الأولى من سباق التاج الثلاثي العربي لمسافة 1600 متر، بمشاركة 9 من نخبة الخيول، تتنافس على جوائز بقيمة 230 ألف درهم.

ويقام سباق كأس الوثبة ستاليونز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر تكافؤ، بمشاركة 10 خيول وجوائز 70 ألف درهم.

وأقوى التحديات في الشوط السادس على لقب النسخة الأولى سباق كأس أبوظبي الذهبية لمسافة 2200 متر في الشوط السادس، بمشاركة 14 خيلاً وجائزة مليون درهم، فيما يختتم الحفل بسباق اللوفر أبوظبي لمسافة 1400 متر في الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، بمشاركة 9 خيول.