«دبي فيوتشر» لجودلفين يطارد لقب «جودوود كب ستيكس»

ينطلق، اليوم، مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بالمملكة المتحدة، ويستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر من «الفئة الأولى»، بمشاركة «دبي فيوتشر» لجودلفين بطل كأس دبي الذهبي في النسخة الأخيرة من أمسية كأس دبي العالمي بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

ويتطلع «دبي فيوتشر» لتكرار تألقه في سباقات التحمل وتحقيق أول انتصار له في سباقات الفئة الأولى، آملاً رد اعتباره أمام منافسه «إلينوي» الذي تقدم عليه في سباق «غولد كب» تحت إشراف المدرب الإيرلندي إيدن أوبراين الذي يدفع في الشوط أيضاً بـ«إسكندنافيا»، كما تضم قائمة أبرز الخيول المشاركة في الشوط «فرنش ماستر» بطل كأس «هوبر هورس ستيكس» لوذنان ريسنغ بإشراف جون وثادي جوسدن واللذين يدفعان أيضاً بكل من «ميلتاري أكاديمي» و«سويت ويليام» ويشارك في السباق «تروشان» بإشراف آلان كينغ و«صنواي» بإشراف ديفد مينيسر.

عودة

ويعود كل من «دبي فيوتشر» و«إلينوي» للمشاركة على مسافة الميلين، بعد أن حلا في المركزين الثالث والثاني توالياً خلف «ترولرمان» بطل سباق غولد كب ضمن مهرجان رويال أسكوت، حيث تفوق «إلينوي» بفارق سبعة أطوال على «دبي فيوتشر» الذي يشرف على تدريبه سعيد بن سرور.

ويستعد «دبي فيوتشر» لخوض مشاركته الأولى في مضمار غودوود بعد أن تألق هذا الموسم كحصان للمسافات الطويلة، محققاً انتصارين بارزين في ميدان عبر ند الشبا تروفي للفئة الثالثة ودبي غولد كب للفئة الثانية.

وأكد المدرب سعيد بن سرور جاهزية دبي فيوتشر، قائلاً: أدى «دبي فيوتشر» تمرينه يوم الخميس الماضي بشكل جيد، وهو في حالة ممتازة قبل مشاركته في غودوود بعد أن قدم أداءً قوياً في غولد كب، لكن مسافة الميلين تناسبه بصورة أفضل، كما ظهر في دبي غولد كب، لقد تألق هذا العام، ونتطلع لرؤية ما يقدمه في هذا التحدي.

الشوط الافتتاحي

ويدشن الحفل الشوط الأول تشيستر فيلد كب لمسافة 2000 متر بمشاركة إماراتية أبرزها جولي جاك لجودلفين بإشراف الثنائي جون وثادي جوسدن وبولستر بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بورك، وسي هيكتور لمليح البسطي بإشراف جيمي اوزبورن.

ويتقدم موريس دانسر لجودلفين خطوة أخرى بالمنافسة في مشاركته بالشوط الثاني ضمن الحفل فينتج ستيكس من الفئة الثانية لمسافة 1400 متر، ونجح المهر المنحدر من نسل «بالاس بيير» ويشرف على تدريبه الثنائي جون وثيدي غوسدن، في تحقيق فوزه الأول نهاية مايو الماضي في مضمار هايدوك بارك، ليمنح والده أول فوز في مسيرته كفحل.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في الشوط الثالث «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر من الفئة الثانية، «الينابي» بشعار شادويل بإشراف أوين بروز فيما يشارك «ياشتسمان» لجودلفين في شوط الخيول بعمر السنتين لمسافة 1200 متر بإشراف جون وثادي جوسدن.

ويسدل الستار على الحفل عبر شوط المهرات لمسافة 1200 متر بمشاركة «دبي تريجر» لجودلفين بإشراف المدرب سعيد بن سرور.