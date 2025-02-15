"نخبة الخيول" تتنافس على كأس "أبوظبي الذهبية" غداً

تتنافس نخبة الخيول العربية الأصيلة "الفئة الأولى" على صدارة كأس أبوظبي الذهبية بنسخته الأولى على مضمار نادي أبوظبي للسباق غداً.

وينظم السباق لمسافة 2200 متر، بجائزة مالية قدرها مليون درهم، في الشوط السادس ضمن الأمسية الـ 11، من 6 أشوط للخيول العربية الأصيلة، ماعدا الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة، وجوائزه مليون و866 ألف درهم.

ويقام الشوط الأول لسافة 1400 متر على لقب سباق "أبو ظبي كلاسيك" (للمهرات)، وجائزته 100 ألف درهم، والشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب أبوظبي كلاسيك (للأمهار) وجائزة 100 ألف درهم.

وتشارك نخبة الخيول العربية في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، على لقب "واحة ليوا"، "الفئة الثانية"، وجوائزه 300 ألف درهم، ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، "الجولة الأولى من التاج الثلاثي العربي"، وجوائزه 230 ألف درهم.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، للاسطبلات الخاصة على لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، وجوائزه 70 ألف درهم، بينما تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر على لقب سباق "اللوفر أبوظبي" للخيول المبتدئة، وجوائزه 66 ألف درهم.