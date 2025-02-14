113 خيلاً في الأمسية 12 لكرنفال سباقات دبي اليوم

تنطلق مساء اليوم على مضمار ميدان الأمسية 12 لكرنفال سباقات دبي برعاية «الطاير للسيارات» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، ويتكون الحفل من 8 أشواط مثيرة تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 1.560.000 درهم بمشاركة نحو 113 خيلاً.

ويعد الشوط السادس «سباق لينكون أفياتور برزيدنشال» أهم أشواط الأمسية لمسافة 1400 متر «هانديكاب»، حيث يضم السباق الرئيسي 10 خيول أبرزها «كرييتيف ستوري» و«نيتف أبروتش» بشعار جودلفين وتحت إشراف شارلي أبلبي، واللذان يخوضان سباقهما الثاني في ميدان هذا الشتاء، وسبق لهما تحقيق الفوز على نفس المضمار والمسافة، ويمثل شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الثلاثي «إمبيستو» و«النجم» و«سليم» بإشراف مايكل كوستا، ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة قوية في ظل وجود «النصيب» بإشراف مصبح المهيري و«أندرياس فيزاليون» بإشراف أحمد بن حرمش.

السباق الافتتاحي

يدشن فعاليات الحفل سباق الطاير للسيارات للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 140 ألف درهم، حيث يشارك في السباق الافتتاحي 13 خيلاً أبرزها «ساري» بشعار ياس للسباقات بإشراف ماجد الجهوري، والذي يدفع أيضاً بـ«عمار» في الشوط ذاته، كما تضم قائمة أبرز الخيول المنافسة على اللقب «جولدن ييرز» لإسطبلات العجبان بإشراف عبدالله الحمادي، و«صلب» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف إبراهيم الحضرمي.

ويشهد الشوط الثاني مشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً في سباق التكافؤ «لينكون كورسير» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، أبرزها «وصال» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وإشراف مايكل كوستا، كما ينافس على اللقب «سنس أوف ويزدوم» بإشراف بوبات سيمار و«ليجند اوف كان» بإشراف مصبح المهيري.

وتم تخصيص السباق الثالث للخيول التي لم يسبق لها الفوز مرتين، حيث تبلغ مسافة الشوط 1400 متر على المضمار الرملي بمجموع جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم بمشاركة 10 خيول من أبرزها «أواب» بإشراف مصبح المهيري و«نداوي» بإشراف راشد بروسلي، و«دايموند ديلر» بإشراف بوبات سيمار.

وتشارك 16 خيلاً في سباق السرعة في الشوط الرابع «لينكون أفياتور» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، من أبرزها «تجديف» بإشراف ميثاء السويدي و«المزن» بإشراف سلمان الصابري و«اوشن رانر» بإشراف مصبح المهيري.

ويتواصل تحدي الخيول المهجنة على لقب الشوط الخامس «سباق لينكون برزيدنشال» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً، ويمثل شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الثنائي «الرائد» و«مقصود» بإشراف مايكل كوستا، وينافس على لقب السباق كل من «كيوبيد دريم» بإشراف مصبح المهيري، و«ماونت كوشتشكو» بإشراف جوليو أولاسكواجا، و«نيار» بإشراف دووج واتسون.

ويشهد الشوط السابع «سباق لينكون» لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «نوفا روما» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، و«فول أوف روم» بإشراف بوبات سيمار، و«نوراتو» بإشراف جوليو أولاسكواجا.

ويسدل الستار على الأمسية في الشوط الثامن «سباق لينكون نافيجيتور» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً أبرزها ثنائي جودلفين «أوليمبيك كاندل» و«وار سونغ» بإشراف سعيد بن سرور، و«لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، كما ينافس على اللقب «نور ريتريت» بإشراف فوزي ناس، و«ستوري أوف لايت» بإشراف أحمد بن حرمش، و«فالكون أوف آرابيا» بإشراف بوبات سيمار.

حالة ممتازة

وأكد المدرب شارلي أبلبي أن ثنائي جودلفين من أبرز المنافسين على لقب السباق الرئيسي في الشوط الخامس، ويأمل أن يتمكن أحدهما من الفوز، حيث قدم «كرييتيف ستوري» أداءً جيداً في أول ظهور له في دبي وعاد من السباق بحالة ممتازة، مشيراً إلى أن «نيتف أبروتش» هو الآخر كان مميزاً في سباق بيزنس باي شالانج، لكنه لم يكن في أفضل حالاته في سباق قلعة الفهيدي، ويتمنى أن يعود إلى مستواه المعهود في سباق اليوم.