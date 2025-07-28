خيول جودلفين تخطف الأضواء في أمريكا وألمانيا

خطفت خيول جودلفين الأضواء في المضامير الألمانية والأمريكية، بعد أن حققت انتصارات ثمينة، أبرزها فوز «تورنادو أليرت»، بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، بلقب سباق «غروسر دالميار برايس» للفئة الأولى في ميونيخ، وإحراز «سوفرينتي» لقب سباق «جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية، على مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جونيور ألفرادو وإشراف المدرب وليام موت.

وأكد «تورنادو أليرت» تفوقه على منافسيه من الخيول الأكبر سناً في سباق «غروسر دالميار برايس» للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، في مضمار ميونيخ، ليحسم اللقب بفوز مريح، وبزمن قدره 2.11.52 دقيقة، بفارق طولين ونصف الطول عن «ماب أوف ستارز» لوذنان ريسنج، بقيادة جيمس دويل وإشراف غرافارد، بينما جاء في المركز الثالث «لازيو».

وأشاد المدرب سعيد بن سرور بأداء «تورنادو أليرت»، وقال إن البطل حقق فوزاً رائعاً، ويشعر بسعادة بعد هذا الفوز، بعد أن قدم أداءً جيداً في كل مشاركاته هذا الموسم، وكان وصيفاً في سباق بمهرجان رويال أسكوت الماضي، وهي نتيجة قوية، لافتاً إلى أنه كان يشعر بالقلق من الأرضية بعد هطول الأمطار، لكنه تعامل معها دون مشكلة.

وكشف بن سرور أن البطل «تورنادو أليرت»، سيعود إلى نيو ماركت، وستتم مراقبة حالته خلال الأيام المقبلة، قبل أن حسم قرار وجهته التالية، موضحاً أن مسافة الميل وربع الميل، هي الأنسب له، وسيتم البحث له عن سباقات جديدة ضمن هذا النطاق.

من جانبه، قال الفارس أوشين ميرفي: «من الرائع تحقيق فوز مع «تورنادو أليرت»، وأنا ممتن جداً لجودلفين، والمدرب سعيد بن سرور، على منحي هذه الفرصة، كنا مترددين بشأن الأرضية، لكن البطل قدم أداءً مذهلاً، ركض بشكل ممتاز في الديربي، ثم حل ثانياً في رويال أسكوت، واليوم جاء وأبهر الجميع».

وسجلت خيول جودلفين انتصارات مميزة في مضامير العالم، بعد فوز «سوفرينتي» بلقب سباق «جيم داندي ستيكس» للفئة الثانية، لمسافة 1800 متر، على مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس جونيور ألفرادو وإشراف المدرب وليام موت، مؤكداً جاهزيته لخوض سباق «ترافرز ستيكس».

وتألق «سوفرينتي» بطل سباقي ديربي كنتاكي وبيلمونت ستيكس، ليحسم المركز الأول، بزمن قدره 1.49.52 دقيقة، بفارق طول عن «بايزا»، بقيادة هيكتور بيريوس وإشراف جون شايرفز.

وأكد المدرب بيل موت أن «سوفرينتي» دخل السباق كمرشح أوّل في مجموعة صغيرة، ويدرك الجميع كيف قد تكون مثل هذه السباقات مليئة بالمفاجآت، لكن «سوفرينتي» حصل على انطلاقة جيدة ومسار مريح، وكان الفارس جونيور راضياً تماماً عن أدائه، مشيراً إلى أن البطل أظهر بعض الحماس في المنعطف الأول.

واختتم قائلاً: «يتعيّن علينا العودة بعد أربعة أسابيع للمشاركة في سباق ترافرز، ويُفترض أن يكون في جاهزية كاملة عندها، لقد خاض بالفعل سباقين على هذا المضمار، وكل شيء يسير بشكل إيجابي حتى الآن، ونأمل أن تستمر الأمور بهذه السلاسة في المرحلة المقبلة، كما كانت في النصف الأول من الموسم».