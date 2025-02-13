«رومانتيك واريور» يسعى لمواصلة كتابة التاريخ في السعودية

وصل نجم سباقات الخيول الجواد «رومانتيك واريور» إلى العاصمة السعودية الرياض قادماً من دبي، استعداداً للمشاركة في كأس السعودية، بعد أول مشاركة ناجحة في منطقة الشرق الأوسط على مضمار ميدان في دبي للجواد صاحب المكاسب المالية الأعلى من السباقات في العالم بأرباح تجاوزت 23 مليون دولار، ويسعى «رومانتيك واريور» إلى مواصلة كتابة التاريخ في عالم سباقات الخيل، بعد تحقيقه 18 انتصاراً، من بينها 10 انتصارات مهمة في سباقات الفئة الأولى، أبرزها «كأس هونغ كونغ» ثلاث مرات بجانب الفوز الأخير بلقب سباق جبل حتا في أمسية فاشن فرايداي، ضمن كرنفال سباقات دبي.

وتضم قائمة أبرز الخيول المسجلة في كأس السعودية بجانب «رومانتيك واريور»، أسماء لامعة في عالم السباقات، أبرزها الجواد «لوريل ريفر» بطل كأس دبي العالمي 2024، وبطل بريدرز كب كلاسيك «سيرا ليون»، وبطل كنتاكي ديربي 2024 الأمريكي «ميستيك دان»، وحامل لقب كأس السعودية العام الماضي الأمريكي أيضاً «سينور بوسكادور».

ويستعد الجواد الأيرلندي الأصل «رومانتيك واريور» لخوض تحدٍ جديد في المشاركة الوحيدة بمسيرته على الأرضية الرملية يوم 22 فبراير الجاري في «كأس السعودية» البالغة جائزته 20 مليون دولار، على ميدان الملك عبد العزيز في الرياض، فيما قد يعود إلى المسار العشبي بنسبة كبيرة، بعد انتهاء مشاركته في السعودية بالاتجاه إلى سباق «دبي تيرف»، ضمن أمسية كأس دبي العالمي يوم 5 أبريل المقبل حسب ما صرح مدربه داني شوم، الذي قال إن محطة الرياض مهمة لتقييم أداء الجواد على الأرضية الرملية، والذي بات في حكم المؤكد أنه سيعود إلى المضمار العشبي، مشيراً إلى أن القرار لم يكن سهلاً على المالك، حيث أجبرتهم هذه الخطوة على تفويت سباقي (قولد كب) و(ستيواردز كب) في هونغ كونغ اللذين كان سيحققهما «رومانتيك واريور» بسهولة على العشب، لكنهم فضلوا المشاركة في دبي والسعودية.

وأعرب شوم عن سعادته بتدريبه الجواد «رومانتيك واريور» وقال: «أنا محظوظ للغاية بوجود هذا الحصان، فقد كان رائعاً لإسطبلي، بصفتي مدرباً، أشعر بأنني محظوظ لتدريب حصان مثله، وأنا أحبه كثيراً، وهو أيضاً يحبني، ويحب فريق العمل، وأريد الاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة ليس من أجل المال، بل لأننا نحب بعضنا بعضاً، وأحب أن أراه وأطعمه الجزر، وعندما أفعل ذلك أكون في قمة السعادة».

وتكللت مشاركات «رومانتيك واريور» الخارجية السابقة بالنجاح، بعد الفوز سباقي «كوكس بليت» و«ياسودا كينين» خلال رحلاته إلى أستراليا واليابان، إلى جانب تألقه في دبي، ولكن قد تكون أمسية كأس دبي العالمي الوجهة الخارجية الأخيرة للبطل، حسب ما قال المدرب، الذي قال: «إن هناك خطة لإبقائه في هونغ كونغ لخوض ثلاثة أو أربعة سباقات كل موسم،ونأمل أن يواصل تحقيق الإنجازات».