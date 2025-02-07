قطار كرنفال سباقات دبي يصل إلى المحطة 11

يستضيف مضمار ميدان، مساء اليوم، الأمسية الحادية عشرة لكرنفال سباقات دبي، التي تشتمل على 8 أشواط قوية برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، بمشاركة 111 خيلاً تتنافس على إجمالي جوائز مالية بقيمة 1.950.000 درهم، ومع وصول قطار الكرنفال إلى المحطة رقم 11، يبدأ العد التنازلي على الأمسية الأغلى والأهم، وهي كأس دبي العالمي، الحدث الذي لا يفصلنا عنه سوى أقل من شهرين، الذي سيجمع نخبة خيول العالم في «دانة الدنيا» دبي يوم 5 أبريل المقبل على مضمار ميدان العالمي.

ومن أهم أشواط أمسية اليوم سباق «دبي تروفي» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، البالغ مجموع جوائزه 350 ألف درهم بمشاركة 9 خيول، حيث يدفع فريق جودلفين في هذا الشوط بالنجم الصاعد «سيمبول أوف أونر» المرشح الأبرز لانتزاع اللقب، الذي يسعى إلى تحقيق فوزه الثاني بعد مشاركة أولى ناجحة في ميدان، أخيراً، بإشراف المدرب شارلي أبلبي، ويتطلع إلى المنافسة على اللقب كل من «كينغز كول» بإشراف ديلان كونها، و«وايت غيت» بإشراف أحمد بن حرمش.

ويعد سباق «لورد غليتر هانديكاب» في الشوط الخامس من ضمن الأشواط الرئيسية لأمسية الليلة، الذي تبلغ مسافته 1800 متر على المضمار العشبي بمجموع جوائز مالية قيمتها 350 ألف درهم، وبمشاركة 16 خيلاً، حيث يدفع فريق جودلفين بثلاثة خيول، في مقدمتها «أريبيان لايت»، و«كاليداسا» بإشراف شارلي أبلبي، في حين يدفع المدرب سعيد بن سرور بـ«موفي ميكر» بعدما حقق فوزين على مسافات أقصر في المملكة المتحدة، ويمثل خيول «شادويل» الثنائي «لا نقاش» و«مناداة» بإشراف بوبات سيمار، كما ينافس على اللقب «جيف كوتز» بإشراف حمد الجهني.

ويدشن فعاليات الأمسية الشوط الافتتاحي «عزيزي فينيس» لمسافة 1600 متر على المسار العشبي، البالغ مجموع جوائزه الإجمالية 175 ألف درهم، بمشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً.

وتتنافس 16 خيلاً أيضاً في الشوط الثاني المخصص للخيول العربية الأصيلة، التي لم يسبق لها الفوز بسباقين لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي، البالغ مجموع جوائزه 110 آلاف درهم.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي البالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً من الخيول التي لم يسبق لها الفوز بسباقين.

وسيكون تحدي السرعة في الشوط السادس «عزيزي ريفيرا» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي، البالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 15 خيلاً، أبرزها «نيو لندن» بشعار جودلفين، الذي حل وصيفاً في سباق سانت ليجر للفئة الأولى عام 2022.

وتستمر فعاليات الأمسية في الشوط السابع لمسافة 2000 متر على المضمار الرملي، البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم بمشاركة 14 خيلاً.

ويسدل الستار على الحفل عبر أطول سباقات الأمسية في الشوط الثامن لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي، البالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً.

وأعرب المدرب شارلي أبلبي عن ثقته الكبيرة تجاه مشاركة مهر جودلفين «سيمبول أوف أونر» في تحدي سباق دبي تروفي بعد الانتصار المثير أمام «ويست أيكر» في سباق «الوصل ستيكس»، وقال: «يبدو أن «سيمبول أوف أونر» قد تحسن بعد ذلك الأداء، ورغم عدم مواجهة «ويست أيكر» هذه المرة، إلا أن السباق يبدو أكثر تنافسية من سباق الوصل، ويأمل أن يكون هو المرشح الأبرز للفوز».